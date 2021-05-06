Adele 33’üncü yaşını böyle kutladı

ntv.com.tr 06.05.2021 - 10:52 | Son Güncelleme : 06.05.2021 - 10:56
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, dün 33 yaşına girdi. Grammy ödüllü şarkıcı, doğum gününde yeni fotoğraflarını sosyal medyada paylaştı.
Pek çok hayranı, Adele’e beğeni mesajları yağdırdı. Takipçileri arasında yer alan Stranger Things yıldızı Millie Bobby Brown da “Seni seviyorum. Hepsi bu” mesajını gönderdi.
"LÜTFEN YENİ ALBÜM ÇIKAR"
Pek çok hayranı, Adele’in ocak ayından bu yana yaptığı ilk paylaşımın yeni albümünün habercisi olduğu yorumunu yaptı. 2015 yılında çıkardığı ve Yılın Albümü, Yılın Şarkısı, Yılın Kaydı kategorilerinde Grammy ödülleri getiren ‘25’ adlı albümünden bu yana yeni bir albüm çıkarmayan ünlü şarkıcıya “Lütfen yeni albüm çıkar” benzeri yorumlar yapıldı.
Adele, en son ocak ayında yaptığı paylaşımla, satış rekorları kıran 21 adlı ikinci stüdyo albümünün 10’uncu yılını kutladı.
Adele, ocak ayında katıldığı Saturday Night Live programında "Albümüm henüz bitmedi ve hızlı hareket etmek konusunda endişeliyim" diyerek hayranlarının albüm için bir süre daha bekleyeceği mesajını vermişti.
SATIŞ REKORLARI KIRDI
Adele, ilk albümü 21'i 2011’de çıkarmıştı. 2012’de James Bond filmi şarkısı Skyfall single’ını yayınlayan ünlü şarkıcı, 2015'teki 25 albümüyle hem ABD’de hem de İngiltere’de satış rekorları kırdı. ABD’de çıktığı ilk hafta 3,38 milyonluk satış yapan albüm sadece bir hafta içinde ABD'de yılın en çok satan albümü oldu ve Billboard 200 listesinde uzun bir süre liderliği kimseye kaptırmadı.
45 KİLO VERDİ
45 kilo vererek geçen yıl 32'nci yaşına en zayıf haliyle giren Adele, fit vücudunu gözler önüne seren bu fotoğrafını hayranlarıyla paylaşmıştı.