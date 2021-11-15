Adele: Hayal kırıklığına uğradım

Haberler 15.11.2021 - 15:47
Adele, Simon Konecki'den boşanma kararına ve özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. 33 yaşındaki şarkıcı "Hayatım boyunca çekirdek aileye kafayı taktım çünkü hiçbir zaman çekirdek ailede büyümedim. Tüm bu filmlerde ve kitaplarda, onları okuyarak büyüdüğünüzde, olması gereken bu diye düşünüyorsunuz. Ben sadece, çok küçük yaştan beri, kendi kendime çocuklarım olduğunda birlikte kalacağımıza söz verdim. O birleşik aile olacağız. Ve gerçekten çok uzun bir süre denedim" diye konuştu.
Adele, "Oğlum için çok hayal kırıklığına uğradım. Kendim için çok hayal kırıklığına uğradım ve her zaman bu lanet kalıpları girmeyi bırakan kişi olacağımı düşündüm" dedi.
Boşanmak istediğini anladığı anı da bir grup arkadaşıyla yaptığı konuşmada farkettiğini aktaran yıldız şarkıcı, "Bunu üç arkadaşımın önünde söyledim, 'Gerçekten mutlu değilim. Yaşamıyorum, ağır ağır ilerliyorum' dedim" itirafında bulundu.
Vogue Türkiye'nin aktardığına göre; Winfrey, Adele'e Konecki'nin hayatına girmesinin gerçek sebebinin ne olduğunu sorduğunda, onunla tanıştığında ve daha sonra oğlu Angelo'ya sahip olduğunda bulduğu istikrarın muhtemelen hayatını kurtardığını söyledi.
Adele "O ve Angelo'nun bana verdiği istikrar, başka hiç kimsenin bana veremeyeceği bir anda geldi, özellikle de hayatımın o döneminde. Kolayca bazı tehlikeli yollardan geçebilirdim ya da bunların hepsi tarafından bunalarak kendi kendime zarar verebilirdim. Ve o geldi ve stabildi, o ana kadar hayatımda sahip olduğum en istikrarlı insandı" dedi.