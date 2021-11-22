Adele konserinde öğretmenini görünce ağladı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele'in Londra konserinde, İngilizce öğretmeni sürpriz yaparak sahneye çıkınca duygusal anlar yaşandı. Adele, öğretmenini sahnede görünce gözyaşlarına hakim olamadı. İkilinin kucaklaşması ve eski anılarını anlatması seyircilere de hoş anlar yaşattı.

Haberler - ntv.com.tr 22.11.2021 - 12:49

Adele konserinde öğretmenini görünce ağladı - 1

Dünyaca ünlü İngiliz sanatçı Adele (33), yeni çıkardığı 30 adlı albümünden sonra İngiltere'deki ilk konserini verdi. Londra Palladium’daki özel konser, dün ITV televizyon ağında yayınlandı.

Adele konserinde öğretmenini görünce ağladı - 2

SAHNEDE ÖĞRTMENİNİ ANLATTI

Sanatçı konserinde, İngiliz oyuncu Dame Emma Thompson'dan (62) gençken ona kimin ilham verdiğine dair bir soru aldı.

Adele bu soruya cevap olarak, Balham'daki Chestnut Grove Okulu'ndan İngilizce öğretmeni McDonald’ın adını vererek şu sözleri söyledi:

“Sekiz yaşında okuldan ayrılmıştı. Beni edebiyatla o tanıştırdı. Her zaman İngilizceye takıntılıydım ama şimdi şarkı sözleri yazıyorum. McDonald, çok havalı ve ilgi çekiciydi. Bizi gerçekten önemserdi. İngilizce derslerimi dört gözle bekliyordum.”

Adele konserinde öğretmenini görünce ağladı - 3

ÖĞRETMENİNİ KARŞISINDA GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDI

Bu sözlerin üzerine Dame Emma, Adele’in İngilizce öğretmeni McDonald'ı sahneye davet ederek Adele'i çok şaşırttı ve duygulandırdı.

Adele ve McDonald sahnede kucaklaşarak seyircilere de duygusal anlar yaşattı.

Adele konserinde öğretmenini görünce ağladı - 4

AĞLAMAKTAN MAKYAJI BOZULDU

Sanatçı sahnede ağladığı için makyajını yeniden yaptırmak zorunda kaldı.

Hatta seyirciyi eğlendirmek için komedyen arkadaşı Alan Carr'ı (45) da kısa bir süre için sahneye davet etti.

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Adele, sahnede öğretmeni McDonald's'ın numarasını alacağına ve iletişime geçeceğine de söz verdi.

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Metro gazetesi yazarı Piers Morgan (56) da bu tatlı an için bir tweet atarak şu sözleri söyledi:

“Bu anı çok sevdim. Adele çok haklı, harika bir öğretmeni hayatınız boyunca unutamazsınız, çünkü onlar hayatınızı değiştirmiştir."

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KONSERDE ÜNLÜ KONUKLAR

Sanatçının konserinde yer alan ünlü konuklar arasında Dua Lipa, David Tennant, Idris Elba, Samuel L Jackson ve Emma Watson gibi önemli isimler vardı.

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