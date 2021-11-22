Adele konserinde öğretmenini görünce ağladı

SAHNEDE ÖĞRTMENİNİ ANLATTI

Sanatçı konserinde, İngiliz oyuncu Dame Emma Thompson'dan (62) gençken ona kimin ilham verdiğine dair bir soru aldı.

Adele bu soruya cevap olarak, Balham'daki Chestnut Grove Okulu'ndan İngilizce öğretmeni McDonald’ın adını vererek şu sözleri söyledi:

“Sekiz yaşında okuldan ayrılmıştı. Beni edebiyatla o tanıştırdı. Her zaman İngilizceye takıntılıydım ama şimdi şarkı sözleri yazıyorum. McDonald, çok havalı ve ilgi çekiciydi. Bizi gerçekten önemserdi. İngilizce derslerimi dört gözle bekliyordum.”