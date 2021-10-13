Adele: Londra'dan asla ev alamam, çok pahalı

Altı yıl aradan sonra albüm çıkarmaya hazırlanan Adele, çok pahalı olduğu için Londra'dan ev alamadığını, onun yerine Los Angeles'a taşındığını açıkladı. En çok kazanan kadın şarkıcıların arasında gösteriyen Adele'in sözleri sosyal medyada gündem oldu.

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Son albümünde elde ettiği başarı sayesinde 2015 yılında günde 84 bin sterlin kazanan, İngiltere'nin gelmiş geçmiş en zengin kadın şarkıcısı unvanının sahibi olan Adele , bütçesinn Londra'dan ev almaya yetmediğini söyledi.

Adele, British Vogue ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda Los Angeles gayrimenkulüne 30 milyon doların üzerinde yatırım yaptığını, ancak Londra'da yaşamayı tam olarak karşılayamadığını söyledi.

Son 5 yılda 3 mülk satın alan şarkıcı "Los Angeles'da sahip olduğum türden bir evi Londra'da asla karşılayamam" dedi.





Şimdiye kadar 15 Grammy ödülü kazanan şarkıcı, Londra'da yaşarken zamanının çoğunu arabada ya da bir binanın içinde geçirdiğini söylerken temiz havası olan ve gökyüzünü görebileceği bir yerde olmak istediğini de sözlerine ekledi.





SÖZLERİ SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Adele'in açıklamaları sosyal medyada da konuşuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı "Adele, Londra'da bir ev alamaz mı? Hepimiz mahvolduk" diye tweet atarken, bir diğeri de "Los Angeles’ta toplam 30 milyon dolar değerinde üç evi var ama Londra’da gayrimenkul almaya gücü yetmez mi? diye yazdı.