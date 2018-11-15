Adele paparazzilerden kaçtı (Ünlülerin paparazzilere verdiği ilginç tepkiler)
ntv.com.tr
Ünlü şarkıcı Adele, stüdyo girişinde görüntülendiğini fark edince kendini giysileriyle gizlemeye çalıştı. Paparazzilerden kaçan tek ünlü Adele değil. Leonardo DiCaprio'dan Dustin Hoffman'a, Alec Baldwin'den Charlize Theron'a ünlülerin paparazziler tarafından fotoğraflandıklarını anladıklarında verdikleri bazen tuhaf, bazen eğlenceli tepkiler...
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AdeleDünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, yeni albümü üzerinde çalışmaya başladı. 30 yaşındaki şarkıcı, dün New York’ta stüdyoya girerken görüldü.
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Baştan aşağı siyah giyinen Adele, montonun kapüşonu ve güneş gözlüğü takmasının yanı sıra atkısını da yüzünde tutarak kendini gizlemeye çalıştı.
Paparazzilerden kaçan tek ünlü Adele değil. İşte ünlüler dünyasının paparazzilerle savaşı...
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3
Leonardo DiCaprio
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4
Ryan Gosling
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5
Sophie Turner ve Joe Jonas
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6
Alec Baldwin
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7
Britney Spears
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8
Mark Wahlberg ve arkadaşları
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9
Dustin Hoffman
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Dustin Hoffman
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Kanye West
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Joseph Gordon-Levitt
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13
Daniel Radcliff
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14
Charlize Theron ve Emily Ratajkowski
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15
Lily Allen ve Bella Hadid
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16
Kesha
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Ricky Martin
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18
Will Smith’in kızı ve Cara Delevingne
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19
Katy Perry
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20
Eva Mendes
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21
Ariel Winter