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Adele paparazzilerden kaçtı (Ünlülerin paparazzilere verdiği ilginç tepkiler)

ntv.com.tr

Ünlü şarkıcı Adele, stüdyo girişinde görüntülendiğini fark edince kendini giysileriyle gizlemeye çalıştı. Paparazzilerden kaçan tek ünlü Adele değil. Leonardo DiCaprio'dan Dustin Hoffman'a, Alec Baldwin'den Charlize Theron'a ünlülerin paparazziler tarafından fotoğraflandıklarını anladıklarında verdikleri bazen tuhaf, bazen eğlenceli tepkiler...

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    Adele

    Adele
    Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, yeni albümü üzerinde çalışmaya başladı. 30 yaşındaki şarkıcı, dün New York’ta stüdyoya girerken görüldü.
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    Baştan aşağı siyah giyinen Adele, montonun kapüşonu ve güneş gözlüğü takmasının yanı sıra atkısını da yüzünde tutarak kendini gizlemeye çalıştı.

    Paparazzilerden kaçan tek ünlü Adele değil. İşte ünlüler dünyasının paparazzilerle savaşı...

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    Leonardo DiCaprio

    Leonardo DiCaprio
  • 4

    Ryan Gosling

    Ryan Gosling
  • 5

    Sophie Turner ve Joe Jonas

    Sophie Turner ve Joe Jonas
  • 6

    Alec Baldwin

    Alec Baldwin
  • 7

    Britney Spears

    Britney Spears
  • 8

    Mark Wahlberg ve arkadaşları

    Mark Wahlberg ve arkadaşları
  • 9

    Dustin Hoffman

    Dustin Hoffman
  • 10

    Dustin Hoffman

    Dustin Hoffman
  • 11

    Kanye West

    Kanye West
  • 12

    Joseph Gordon-Levitt

    Joseph Gordon-Levitt
  • 13

    Daniel Radcliff

    Daniel Radcliff
  • 14

    Charlize Theron ve Emily Ratajkowski

    Charlize Theron ve Emily Ratajkowski
  • 15

    Lily Allen ve Bella Hadid

    Lily Allen ve Bella Hadid
  • 16

    Kesha

    Kesha
  • 17

    Ricky Martin

    Ricky Martin
  • 18

    Will Smith’in kızı ve Cara Delevingne

    Will Smith’in kızı ve Cara Delevingne
  • 19

    Katy Perry

    Katy Perry
  • 20

    Eva Mendes

    Eva Mendes
  • 21

    Ariel Winter

    Ariel Winter
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