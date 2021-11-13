Adele sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini anlattı

Kısa süre önce dördüncü stüdyo albümü 30’u çıkaran Adele, Rolling Stone dergisine verdiği röportajda, Rich Paul ile ilişkisi hakkında konuştu.

33 yaşındaki İngiliz şarkıcı, basketbol yıldızı LeBron James ile çalışan spor menajeri sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini, “şimdiye kadar yaşadığı en inanılmaz, açık yürekli ve en kolay ilişki” olarak nitelendirdi.