Simon Konecki’den boşanmasının ardından bir süre adı kimseyle anılmayan Adele, sonunda aradığı aşkı buldu. Basketbol menajeri Rich Paul ile aşk yaşamaya başlayan Adele, ilişkisini nasıl tanımladığını açıkladı. Kısa süre önce dördüncü stüdyo albümü 30’u çıkaran Adele, Rolling Stone dergisine verdiği röportajda, Rich Paul ile ilişkisi hakkında konuştu.\n33 yaşındaki İngiliz şarkıcı, basketbol yıldızı LeBron James ile çalışan spor menajeri sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini, “şimdiye kadar yaşadığı en inanılmaz, açık yürekli ve en kolay ilişki” olarak nitelendirdi. Tam adı Adele Laurie Blue Adkins olan dünyaca ünlü şarkıcı ile Amerikalı basketbol menajeri Paul Rich, geçen yazdan bu yana birlikte.\nÇift, yıllar önce bir ortak arkadaşlarının doğum günü partisinde tanışmıştı. Haziran 2021’de birlikte olmaya başlayan ikili, bir ay sonra da birlikte görüntülendi. Adele, “Pek çok arkadaşıma başlarda söylemedim, çünkü bunu kendime saklamak istedim” diye konuştu. İkili, aşklarını fazla uzun süre saklı tutamadı. Temmuz ayında NBA Finalleri’nde ve ağustosta da LeBron James'in eşinin doğum gününde birlikte görüntülendi. Adele, ilişkisini Instagram hesabından fotoğraf paylaşarak da resmen ilan etti. 129 Eylül’de sevgilisiyle fotoğrafını kalp emojisiyle yayınladı. Adele, oğlunun babası Simon Konecki’ye Eylül 2019'da boşanma davası açtı. Boşanma davası, Mart 2021’de sonuçlandı ve sekiz yaşındaki oğulları Angelo'nun ortak velayeti alındı.