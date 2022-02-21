Adele sevgilisi Rich Paul ile NBA All Star maçında

Adele, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de düzenlenen BRIT Ödülleri'ne hem sahne şovu hem de aldığı ödüllerle damga vurmuştu.

İngiltere’de British Phonographic Industry tarafından her yıl dağıtılan BRIT Ödülleri, bu yıl 42. kez sahiplerini bulmuştu.

30 adlı albümü, yılın son aylarında çıkmasına rağmen 2021’in en çok satan albümü olan ve CD satışını da canlandırmayı başaran Adele, geceden üç ödülle dönmüştü.