Adele sevgilisi Rich Paul ile NBA All Star maçında

Haberler - ntv.com.tr 21.02.2022 - 11:05
Ünlü şarkıcı Adele, artık sevgilisi Rich Paul ile birlikte kameralara gülümsemekten çekinmiyor. 33 yaşındaki İngiliz şarkıcı, 40 yaşındaki Amerikalı sevgilisiyle Cleveland'de oynanan 2022 All-Star basketbol maçını seyretti.
Adele; LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons gibi NBA yıldızlarının menajerliğini üstlenen erkek arkadaşıyla maç öncesi kameralara samimi görüntüler verdi.
Adele ile Rich Paul, 2021'in başından bu yana birlikte. Adele, ilişkisini sosyal medyadan resmen ilan etmeden önce de sevgilisiyle NBA maçında görüntülenmişti.
Adele, Eylül 2021'de Rich Paul ile siyah-beyaz fotoğrafını Instagram’da kalp emojisiyle paylaşarak aşkını resmen ilan etmişti.
46 milyon dolarlık bir servetin sahibi olan Rich Paul, 2020 yılında Forbes dergisinin yer verdiği dünyanın en güçlü 10 spor temsilcisi listesine 9’uncu sıradan girmişti.
Rekorlar kıran 30 albümünü kasım ayında çıkaran Adele, Rolling Stone dergisine verdiği röportajda, Rich Paul ile ilişkisi hakkında konuşmuş, ilişkisini, “şimdiye kadar yaşadığı en inanılmaz, açık yürekli ve en kolay ilişki” olarak nitelendirmişti.
Adele, oğlunun babası Simon Konecki’ye Eylül 2019'da boşanma davası açtı. Boşanma davası, Mart 2021’de sonuçlandı ve sekiz yaşındaki oğulları Angelo'nun ortak velayeti alındı.
Adele, geçtiğimiz haftalarda İngiltere'de düzenlenen BRIT Ödülleri'ne hem sahne şovu hem de aldığı ödüllerle damga vurmuştu.
İngiltere’de British Phonographic Industry tarafından her yıl dağıtılan BRIT Ödülleri, bu yıl 42. kez sahiplerini bulmuştu.
30 adlı albümü, yılın son aylarında çıkmasına rağmen 2021’in en çok satan albümü olan ve CD satışını da canlandırmayı başaran Adele, geceden üç ödülle dönmüştü.