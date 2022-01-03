Adele, Sylvester Stallone’nin evini yarı fiyatına alıyor

Adele, LosAngeles’taki en pahalı evlerden biri olan Sylvester Stallone’nin malikanesine göz dikti. (Fotoğraflar: BACKGRID USA)

Haberler 03.01.2022 - 11:38

Adele, Sylvester Stallone’nin evini yarı fiyatına alıyor - 1

İngiliz şarkıcı Adele, ABD’li oyuncu Sytlvester Stallone’nin satışa çıkardığı malikanesine talip oldu.

Adele, Sylvester Stallone’nin evini yarı fiyatına alıyor - 2

TMZ’in haberine göre Adele, Sytlvester Stallone’nin geçtiğimiz yıl 110 milyon dolar fiyat biçilen ancak satılamayan evi 58 milyon dolar’a satın almak için harekete geçti.


Adele, Sylvester Stallone’nin evini yarı fiyatına alıyor - 3

31 yaşındaki sanatçının satınal maya hazırlandığı evde sekiz yatak odası, dokuz banyosu, üç süit odası ve geniş bir mutfak bulunuyor.

Adele, Sylvester Stallone’nin evini yarı fiyatına alıyor - 4

Evde, tüm bunların yanı sıra sinema salınu, spor salonu, sonsuzluk havuzu, SPA ve sekiz araçlık sanat stüdyolu bir garaj bulunuyor.

Adele, Sylvester Stallone’nin evini yarı fiyatına alıyor - 5

İşte Adele'in yeni evi... 

Adele, Sylvester Stallone’nin evini yarı fiyatına alıyor - 6
Adele, Sylvester Stallone’nin evini yarı fiyatına alıyor - 7
Adele, Sylvester Stallone’nin evini yarı fiyatına alıyor - 8
Adele, Sylvester Stallone’nin evini yarı fiyatına alıyor - 9
Adele, Sylvester Stallone’nin evini yarı fiyatına alıyor - 10
Adele, Sylvester Stallone’nin evini yarı fiyatına alıyor - 11
Adele, Sylvester Stallone’nin evini yarı fiyatına alıyor - 12
Adele, Sylvester Stallone’nin evini yarı fiyatına alıyor - 13
Adele, Sylvester Stallone’nin evini yarı fiyatına alıyor - 14
Adele, Sylvester Stallone’nin evini yarı fiyatına alıyor - 15
Adele, Sylvester Stallone’nin evini yarı fiyatına alıyor - 16

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