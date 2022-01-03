Adele, Sylvester Stallone’nin evini yarı fiyatına alıyor

Haberler 03.01.2022 - 11:38
İngiliz şarkıcı Adele, ABD’li oyuncu Sytlvester Stallone’nin satışa çıkardığı malikanesine talip oldu.
TMZ’in haberine göre Adele, Sytlvester Stallone’nin geçtiğimiz yıl 110 milyon dolar fiyat biçilen ancak satılamayan evi 58 milyon dolar’a satın almak için harekete geçti.
31 yaşındaki sanatçının satınal maya hazırlandığı evde sekiz yatak odası, dokuz banyosu, üç süit odası ve geniş bir mutfak bulunuyor.
Evde, tüm bunların yanı sıra sinema salınu, spor salonu, sonsuzluk havuzu, SPA ve sekiz araçlık sanat stüdyolu bir garaj bulunuyor.
İşte Adele'in yeni evi...