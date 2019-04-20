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Adele ve Simon Konecki ayrıldı (e-posta ile duyurdu)

Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, eşi Simon Konecki'den ayrıldı. Geçen yılın 30 yaş altı en zenginleri listesinde birinci sıraya yer alan Adele'in ayrılık haberi e-posta ile duyuruldu.

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    İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Adele'in sözcüleri Benny Tarantini ve Carl Fysh, e-postayla yaptıkları açıklamada, Adele ve eşi Konecki'nin ayrıldıklarını belirtti.
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    Açıklamada, Adele ve Konecki'nin oğullarını yetiştirirken birbirlerine destek olmayı sürdürecekleri de ifade edildi.

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    Dünyanın en güçlü vokallerinden biri olarak kabul edilen Adele ile Simon Konecki 2011'de ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştı. 2012'de oğulları Angelo dünyaya geldi. 

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    Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Adele, 2017 Grammy töreninde yılın albümü ödülünü kazandığı sırada Konecki ile evlendiklerini ilan etti.
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    Konecki’nin eski evliliğinden 5 yaşında bir kızı bulunuyor. 

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