Adele ve Simon Konecki ayrıldı (e-posta ile duyurdu)
Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, eşi Simon Konecki'den ayrıldı. Geçen yılın 30 yaş altı en zenginleri listesinde birinci sıraya yer alan Adele'in ayrılık haberi e-posta ile duyuruldu.
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1İngiliz şarkıcı ve söz yazarı Adele'in sözcüleri Benny Tarantini ve Carl Fysh, e-postayla yaptıkları açıklamada, Adele ve eşi Konecki'nin ayrıldıklarını belirtti.
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2Açıklamada, Adele ve Konecki'nin oğullarını yetiştirirken birbirlerine destek olmayı sürdürecekleri de ifade edildi.
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Dünyanın en güçlü vokallerinden biri olarak kabul edilen Adele ile Simon Konecki 2011'de ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştı. 2012'de oğulları Angelo dünyaya geldi.
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4Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Adele, 2017 Grammy töreninde yılın albümü ödülünü kazandığı sırada Konecki ile evlendiklerini ilan etti.
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Konecki’nin eski evliliğinden 5 yaşında bir kızı bulunuyor.