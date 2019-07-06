Adele yakın arkadaşının gay eşiyle el ele
ntv.com.tr
Çocuğunun babası Simon Konecki’den boşanmasının ardından ilk kez bir erkekle görüntülenen Adele'in yanındaki kişinin en yakın arkadaşı Alan Carr’ın eşi olduğu öğrenildi.
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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, üç yıl önce eşi Simon Konecki’den ayrılmasının ardından ilk kez bir erkekle görüntülendi.
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31 yaşındaki şarkıcı, Londra’da yapılan British Summer Time Hyde Park Festival’e en yakın arkadaşı Alan Carr’ın eşcinsel eşi ile el ele geldi.
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Adele ve arkadaşı, festivalde sahne alan Celine Dion, Claire Richards gibi isimlerin konserlerini izledi.
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Adele, 2011 yılında tanıştığı Simon Konecki ile 2016 yılında gizlice evlenmişti. Çiftin oğulları Angelo 2012’de dünyaya geldi.
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Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Adele, 2017 Grammy töreninde yılın albümü ödülünü kazandığı sırada Konecki ile evlendiklerini ilan etmişti.
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Adele ve Konecki, boşanma haberini duyururken, oğullarını yetiştirirken birbirlerine destek olmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.