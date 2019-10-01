Adele yeni aşkını buldu
ntv.com.tr
Simon Konecki’den geçen ay boşanan Adele, rap şarkıcısı Skepta ile birliktelik yaşamaya başladı.
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Ünlü şarkıcı Adele, Simon Konecki’den boşanmasının ardından rap şarkıcısı Skepta ile ilişki yaşamaya başladı.
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Daily Mail’in haberine göre, 31 yaşındaki İngiliz şarkıcı aradığı aşkı 37 yaşındaki Skepta’da buldu.
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Adele’in iki hafta önce, Skepta’nın, Londra’daki Crystal Maze adlı yerde düzenlenen 37’inci doğum günü partisine katıldığı belirtildi.
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Çifte yakın kaynaklar, her iki şarkıcının da özel hayatlarını gizli tutmayı tercih ettiğini, her ikisinin de çocuklarını öncelikleri olarak gördüğünü belirtti. Kaynaklar ayrıca, ikilinin ‘harika bir çift’ olacağını umut ediyor ve bekliyor.
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Adele’in, eşi Simon Konecki’den yedi yaşında Simon adında bir oğlu var. Gerçek adı Joseph Junior Adenuga Jr olan Skepta ise kasım ayında baba oldu.
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Grammy ödüllü şarkıcı Adele, 46 yaşındaki Simon Konecki’den geçen ay boşanmış ve oğlunun velayetini almıştı. Ancak boşanma kararının çıkmasından dört gün sonra Konecki, ortak velayet için mahkemeye başvurunca, çiftin dostane görünen ayrılık sürecinin aslında çekişmeli olduğu ortaya çıkmıştı.
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2011 yılında birlikte olmaya başlayan ve 2012’de oğulları dünyaya gelen çift, geçen yıl mayıs ayında evlenmişti. İkili, nisan ayında ayrıldıklarını duyurmuştu.
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Öte yandan Skepta daha önce ünlü süper model Naomi Campbell ile birliktelik yaşamıştı.