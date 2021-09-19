Adele yeni aşkını resmen ilan etti

Aralarında LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons ve John Wall gibi basketbolun önemli isimlerinin yer aldığı bir dizi sporcunum temsilciliğini üstlenen Paul, 46 milyon dolarlık bir servetin sahibi. Amerikalı menajerin kariyeri boyunca yüksek profilli müşterileriyle 1 milyar dolarlık anlaşmalara imza attığı biliniyor. 2020 yılında Forbes dergisinin yer verdiği dünyanın en güçlü 10 spor temsilcisi listesine 9’uncu sıradan girdi.