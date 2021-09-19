ntv.com.tr 19.09.2021 - 11:40
Adele, yeni aşkını resmen ilan etti. Rich Paul ile birlikte olan ve zaman zaman paparazzilere yakalanan 33 yaşındaki İngiliz şarkıcı, sonunda sosyal medyada sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı.
39 yaşındaki spor menajeri sevgilisiyle siyah-beyaz fotoğrafını Instagram’ın hikaye bölümünde paylaşan Adele, herhangi bir açıklama yapmayıp sadece kalp emojisi koymakla yetindi.
Aralarında LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons ve John Wall gibi basketbolun önemli isimlerinin yer aldığı bir dizi sporcunum temsilciliğini üstlenen Paul, 46 milyon dolarlık bir servetin sahibi. Amerikalı menajerin kariyeri boyunca yüksek profilli müşterileriyle 1 milyar dolarlık anlaşmalara imza attığı biliniyor. 2020 yılında Forbes dergisinin yer verdiği dünyanın en güçlü 10 spor temsilcisi listesine 9’uncu sıradan girdi.
Adele ve Rich Paul çifti, ilişkilerini, temmuz ayında birlikte çıktıkları bir akşam yemeğinde doğrulamıştı. Çift, restoran çıkışı birlikte görüntülenmiş ve neşeli pozlar vermişti.
Çiftin bir arkadaşı da People dergisine, ilişkileri konusunda konuşurken, “henüz çok ciddi olmadıklarını amas birlikte çok iyi zaman geçirdiklerini” söylemişti.
Adele ve Rich Paul ikilisi, temmuz ayı başında Arizona’da birlikte NBA maçı izlerken görüntülenmişti.
MART AYINDA RESMEN BOŞANDI
Adele'in, Eylül 2019'da başlayan Simon Konecki ile boşanma davası Mart 2021'de sonuçlanmıştı. Şarkıcı, Nisan 2019’da 46 yaşındaki eşi Simon Konecki’den ayrıldıklarını ilan etmiş, beş ay sonra da boşanma davası açmıştı.
Çift, boşanma için aralarındaki “uzlaşmaz farklılıkları” gerekçe göstermişti.
Eski eşler sekiz yaşındaki oğulları Angelo’nun ortak velayetini almıştı.
SEKİZ YAŞINDA OĞLU VAR
Adele ile Simon Konecki, ilişkilerini ilk olarak 2012’de ilan etmişti. Dokuz ay sonra da oğulları Angelo dünyaya gelmişti. İkili, çok gizli tuttukları bir törenle evlenmiş, Adele 2017’deki Grammy konuşmasında, evlendiklerini doğrulamıştı.