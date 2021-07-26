Adele yeni sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini doğruladı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele ile bir süredir birlikte olduğu iddia edilen Amerikalı basketbol menajeri Rich Paul, ilişki iddialarına karşı sessiz kalmışlardı. Ancak çift, romantik bir akşam yemeği sonrası basına samimi görüntüler vererek ilişkilerini doğruladı.

ntv.com.tr 26.07.2021 - 09:56

Adele yeni sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini doğruladı - 1

Adele ve bir süredir sevgilisi olduğu iddia edilen Rich Paul, birlikte çıktıkları romantik akşam yemeği fotoğraflarıyla ilişkilerini doğruladı.

Adele yeni sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini doğruladı - 2
33 yaşındaki İngiliz şarkıcı ile 39 yaşındaki Amerikalı basketbol menajeri önceki gün New York’ta bir restoran birlikte yemek yerken görüldü.
Adele yeni sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini doğruladı - 3

BİRBİRLERİNE SARILDILAR

Paparazzi fotoğraflarına, Paul ile Adele’in birbirlerine sarılma anı yansıdı.

Adele yeni sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini doğruladı - 4
Restoran çıkışında fotoğraflarının çekildiğini gören çift, neşeli pozlar vermeyi de ihmal etmedi.
Adele yeni sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini doğruladı - 5

Adele ve Rich Paul ikilisi, temmuz ayı başında Arizona’da birlikte NBA maçı izlerken görüntülenmişti.

Adele yeni sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini doğruladı - 6

Bu görüntüler de çift oldukları iddialarını güçlendirse de son restoran çıkışı fotoğrafları, aralarındaki samimiyeti daha net ortaya koydu.

Adele yeni sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini doğruladı - 7

Peki dünyaca ünlü şarkıcı Adele’in yeni sevgilisi kim?

Rich Paul, aralarında LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons ve John Wall gibi ünlü isimlerin yer aldığı basketbol yıldızlarının temsilciliğini üstleniyor.

Adele yeni sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini doğruladı - 8

46 milyon dolarlık serveti olduğu bilinen Rich Paul, kariyeri boyunca yüksek profilli müşterileriyle 1 milyar dolardan fazla miktarda anlaşmalar yaptı.

Adele yeni sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini doğruladı - 9

2020 yılına Forbes dergisinin yer verdiği dünyanın en güçlü 10 spor temsilcisi listesine 9’uncu sıradan girdi.

Adele yeni sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini doğruladı - 10

MART AYINDA RESMEN BOŞANDI

Adele'in, Eylül 2019'da başlayan Simon Konecki ile boşanma davası  Mart 2021'de sonuçlanmıştı. Şarkıcı, Nisan 2019’da 46 yaşındaki eşi Simon Konecki’den ayrıldıklarını ilan etmiş, beş ay sonra da boşanma davası açmıştı.

Çift, boşanma için aralarındaki “uzlaşmaz farklılıkları” gerekçe göstermişti.

Eski eşler sekiz yaşındaki oğulları Angelo’nun ortak velayetini almıştı.

Adele yeni sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini doğruladı - 11

SEKİZ YAŞINDA OĞLU VAR

Adele ile Simon Konecki, ilişkilerini ilk olarak 2012’de ilan etmişti. Dokuz ay sonra da oğulları Angelo dünyaya gelmişti. İkili, çok gizli tuttukları bir törenle evlenmiş, Adele 2017’deki Grammy konuşmasında, evlendiklerini doğrulamıştı.

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