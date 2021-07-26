Adele yeni sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini doğruladı

SEKİZ YAŞINDA OĞLU VAR

Adele ile Simon Konecki, ilişkilerini ilk olarak 2012’de ilan etmişti. Dokuz ay sonra da oğulları Angelo dünyaya gelmişti. İkili, çok gizli tuttukları bir törenle evlenmiş, Adele 2017’deki Grammy konuşmasında, evlendiklerini doğrulamıştı.