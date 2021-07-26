Adele yeni sevgilisi Rich Paul ile ilişkisini doğruladı

ntv.com.tr 26.07.2021 - 09:56
Adele ve bir süredir sevgilisi olduğu iddia edilen Rich Paul, birlikte çıktıkları romantik akşam yemeği fotoğraflarıyla ilişkilerini doğruladı.
BİRBİRLERİNE SARILDILAR
Paparazzi fotoğraflarına, Paul ile Adele’in birbirlerine sarılma anı yansıdı.
Adele ve Rich Paul ikilisi, temmuz ayı başında Arizona’da birlikte NBA maçı izlerken görüntülenmişti.
Bu görüntüler de çift oldukları iddialarını güçlendirse de son restoran çıkışı fotoğrafları, aralarındaki samimiyeti daha net ortaya koydu.
Peki dünyaca ünlü şarkıcı Adele’in yeni sevgilisi kim?
Rich Paul, aralarında LeBron James, Anthony Davis, Ben Simmons ve John Wall gibi ünlü isimlerin yer aldığı basketbol yıldızlarının temsilciliğini üstleniyor.
46 milyon dolarlık serveti olduğu bilinen Rich Paul, kariyeri boyunca yüksek profilli müşterileriyle 1 milyar dolardan fazla miktarda anlaşmalar yaptı.
2020 yılına Forbes dergisinin yer verdiği dünyanın en güçlü 10 spor temsilcisi listesine 9’uncu sıradan girdi.
MART AYINDA RESMEN BOŞANDI
Adele'in, Eylül 2019'da başlayan Simon Konecki ile boşanma davası Mart 2021'de sonuçlanmıştı. Şarkıcı, Nisan 2019’da 46 yaşındaki eşi Simon Konecki’den ayrıldıklarını ilan etmiş, beş ay sonra da boşanma davası açmıştı.
Çift, boşanma için aralarındaki “uzlaşmaz farklılıkları” gerekçe göstermişti.
Eski eşler sekiz yaşındaki oğulları Angelo’nun ortak velayetini almıştı.
SEKİZ YAŞINDA OĞLU VAR
Adele ile Simon Konecki, ilişkilerini ilk olarak 2012’de ilan etmişti. Dokuz ay sonra da oğulları Angelo dünyaya gelmişti. İkili, çok gizli tuttukları bir törenle evlenmiş, Adele 2017’deki Grammy konuşmasında, evlendiklerini doğrulamıştı.