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Adele yeni sevgilisiyle el ele

ntv.com.tr

Çocuğunun babası Simon Konecki’den boşanmasının ardından ilk kez bir erkekle görüntülenen Adele, yeni sevgilisiyle el ele konser izlemeye gitti.

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    Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, üç yıl önce eşi Simon Konecki’den ayrılmasının ardından ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi.

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    31 yaşındaki şarkıcı, Londra’da yapılan British Summer Time Hyde Park Festival’e sevgilisiyle el ele geldi.

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    Adele ve erkek arkadaşı, festivalde sahne alan Celine Dion, Claire Richards gibi isimlerin konserlerini izledi.

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    Adele, 2011 yılında tanıştığı Simon Konecki ile 2016 yılında gizlice evlenmişti. Çiftin oğulları Angelo 2012’de dünyaya geldi.

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    Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Adele, 2017 Grammy töreninde yılın albümü ödülünü kazandığı sırada Konecki ile evlendiklerini ilan etmişti.

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    Adele ve Konecki, boşanma haberini duyururken, oğullarını yetiştirirken birbirlerine destek olmayı sürdüreceklerini ifade etmişti.

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