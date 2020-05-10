Adele zayıflama başarısını Cameron Diaz ve Lady Gaga'ya borçlu

Kilo vererek geçirdiği müthiş değişimle gündeme gelen Adele, son olarak 32. doğum gününde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha hayranlarını şaşırttı. 45 kilo verdiği söylenen Adele, fit görünümüyle beğeni toplarken nasıl kilo verdiği konusu bir kez daha gündeme geldi.

Mirror gazetesine göre Adele'in zayıflaması, Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry gibi yıldızlarla çalışan fitness gurusunun yardımıyla gerçekleşti. Adele, Hollywood yıldızı arkadaşı Cameron Diaz'ın tavsiyesiyle kendine bir de özel şef tuttu.