Adele zayıflama başarısını Cameron Diaz ve Lady Gaga'ya borçlu

ntv.com.tr 10.05.2020 - 09:38
Kilo vererek geçirdiği müthiş değişimle gündeme gelen Adele, son olarak 32. doğum gününde yaptığı sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha hayranlarını şaşırttı. 45 kilo verdiği söylenen Adele, fit görünümüyle beğeni toplarken nasıl kilo verdiği konusu bir kez daha gündeme geldi.
Mirror gazetesine göre Adele'in zayıflaması, Lady Gaga, Rihanna, Katy Perry gibi yıldızlarla çalışan fitness gurusunun yardımıyla gerçekleşti. Adele, Hollywood yıldızı arkadaşı Cameron Diaz'ın tavsiyesiyle kendine bir de özel şef tuttu.
Mirror'a konuşan bir kaynak, "Elbette başka faktörler de var ama Adele'in ABD'li antrenör Harley Pasternak'tan aldığı tüyolar çok işe yaradı" şeklinde konuştu, "Lady Gaga ona Harley'in ne kadar iyi olduğunu söyledi ve Adele'e onunla irtibat kurmasını tavsiye etti" dedi.
Pasternak haftada beş kez 35'er dakikalık karın, kalça ve kollar için sıkılaştırıcı egzersiz yaptırdı.
Adele'in bir başka kilo verme sırrı da kuşkusuz beslenmesi. Cameron Diaz'ın tavsiyesi üzerine Amerikalı şef Jason Harley'i tuttu. Kaynağın aktardığına göre, "Adele yemek yapma meraklısı biri değil, özelikle de diyet yaparken."
Daha önce Adele'in Sirtfood diyetiyle kilo verdiği iddia edilmişti. Bu diyet, haftada üç gün, üç yeşil sebze suyu içmeyi ve günde bir öğün yemek yemeyi, kalan dört günde de günde sadece 1200 kalorilik beslenmeyi içeriyor.
Kaynak, "Adele sabahları yeşil sebze suyu içer ve ardından spor yapardı. Genelde sabah üçe ya da akşam 4'e kadar bir şey yemezdi, yani aralıklarla çok fazla oruç tutardı" diye konuştu. Ayrıca, "Yemekleri karabuğday eriştesi ile yüksek ısıda hızlı pişen karides, lahana ile tavuk ve kakao tozu, hurma, zerdeçal ve cevizle yapılan çikolata dilimi gibi şeyler olurdu" dedi.
BOŞANDIKTAN SONRA DEĞİŞİM BAŞLADI
Adele’in değişimi, yedi yaşındaki oğlu Angelo’nun babası Simon Konecki’den boşanması sonrası başladı. 2011’de flört etmeye başlayan ve 2015’te evlenen çift geçen yıl nisan ayında ayrıldıklarını duyurmuştu. Adele, eylül ayında boşanmak üzere mahkemeye başvurmuştu. İngiliz şarkıcı, 46 yaşındaki Konecki'ye boşanma davası açtıktan sonra Los Angeles'a taşındı ve sağlıklı yaşamaya başladı.
Adele ilk kez 24 Ekim 2019'daki görüntüsüyle fiziki değişim sinyalini verdi. Cadılar Bayramı fotoğrafında, Adele’in artık eskisi gibi kilolu olmadığı görüldü.
Grammy rekortmeni şarkıcı, Harry Styles ve James Corden ile birlikte gittiği Karayipler tatilinde tamamen incelmiş haliyle objektiflere yansıdı.