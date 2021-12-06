Adele'e yarım yüz makyajı

Haberler 06.12.2021 - 15:13 | Son Güncelleme : 06.12.2021 - 15:19
Ünlü şarkıcı Adele, YouTube starı Nikkie Tutorials'ın kanalı için yarım yüz makyajı yaptırdı. 33 yaşındaki İngiliz şarkıcı, sadece yüzünün yarısına yapılacak makyaj için ilk başta sıfır makyajlı bir şekilde kamera karşısına geçti.
Kendini makyaj sanatçısı Nikkie Tutorials'ın ellerine bırakan Adele, "Makyajın Gücü" adlı YouTube serisinde makyajlı ve makyajsız halini aynı anda gösterdi.
Çekim esnasında kendi makyaj sırlarını da paylaşan Adele, "Kaşları belirginleştirmeyi seviyorum. Ama kaşlarımı boyamazsam Voldemort'a (Harry Potter karakteri) benziyorum" diye esprili bir yorum yaptı. Adele, "Kaşlarımın doğal hali çok cansız ve sarı" dedi.
Adele, meşhur eyeliner'lı göz makyajıyla tanınıyor. "İyi eyeliner'ı seviyorum. Likitle çizilmiş kedi gözü gibi" diyen ünlü şarkıcı, "Eyeliner'ı olmazsa olmazım gibi görüyorum" şeklinde konuştu.
Yarım yüz makyajı biter bitmez bir ayna ile kendine bakan Adele, değişimi çarpıcı bulduğunu söyledi. Ünlü şarkıcı, "Joker gibi görünüyorum. Harika oldu. Çok çok hızlı yaptın. Bu inanılmaz!" diye konuştu.