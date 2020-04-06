Adele’in 180 milyon dolarlık serveti bölüşeceği boşanma davasına gizlilik

ntv.com.tr 06.04.2020 - 10:21
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, eşi Simon Konecki’den boşanma davası için gizlilik kararı aldırdı.
Adele ile Konecki, sekiz yıllık birliktelikten sonra geçen yıl nisan ayında ayrıldığını duyurmuş, altı yaşında Angelo adında oğulları olan çift dostça boşanacaklarını belirtmişti.
Adele'in sözcüleri Benny Tarantini ve Carl Fysh, e-postayla yaptıkları açıklamada, Adele ve eşi Konecki'nin ayrıldıklarını belirterek, çiftin oğullarını yetiştirirken birbirlerine destek olmayı sürdürecekleri ifade etmişti.
The Sun gazetesine göre, 31 yaşındaki şarkıcı boşanma anlaşmasının kamuya açıklanmaması için mahkemeden gizlilik talebinde bulundu. Los Angeles'ta görülen davanın hakimi de bu talep doğrultusunda karar verdi.
Bu karar, ‘mülklerin satışıyla ilgili bilgiler ile finansal veya diğer gizli ticari bilgilerin’ açıklanmayacağı ve bu ayrıntılara erişmek isteyenlerin bir gizlilik anlaşması imzalamak zorunda kalacağı anlamına geliyor.
Dünyanın en güçlü vokallerinden biri olarak kabul edilen Adele ile Simon Konecki 2011'de ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştı. 2012'de oğulları Angelo dünyaya geldi. Özel hayatını gizli tutmayı tercih eden Adele, 2017 Grammy töreninde yılın albümü ödülünü kazandığı sırada Konecki ile evlendiklerini ilan etti.