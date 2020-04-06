Adele’in 180 milyon dolarlık serveti bölüşeceği boşanma davasına gizlilik

The Sun gazetesine göre, 31 yaşındaki şarkıcı boşanma anlaşmasının kamuya açıklanmaması için mahkemeden gizlilik talebinde bulundu. Los Angeles'ta görülen davanın hakimi de bu talep doğrultusunda karar verdi.

Bu karar, ‘mülklerin satışıyla ilgili bilgiler ile finansal veya diğer gizli ticari bilgilerin’ açıklanmayacağı ve bu ayrıntılara erişmek isteyenlerin bir gizlilik anlaşması imzalamak zorunda kalacağı anlamına geliyor.