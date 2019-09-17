Adele’in boşandığı eşinden velayet atağı
ntv.com.tr
Adele’in boşandığı eşi Simon Konecki, mahkemeden boşanma kararı çıktıktan dört gün sonra, oğulları Angelo’nun velayeti için dava açtı. Bu durum, Eylül 2016’dan bu yana velayet anlaşmazlığı nedeniyle boşanma davaları sonuçlanmayan Angelina Jolie ile Brad Pitt’i akla getirdi.
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Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele’in boşandığı eşi Simon Konecki, mahkemeden boşanma kararı çıktıktan dört gün sonra, oğulları Angelo’nun velayeti için dava açtı. Konecki, velayeti Adele’e verilen 6 yaşındaki oğlu için ortak velayet talebinde bulundu.
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Daily Mail’in haberine göre, ayrılıklarının dostane olduğuna dair işaretler gösteren Simon Konecki (46), evliliğinin sona ermesine neden olan tüm mali konuların 'özel arabuluculukta' ele alınması gerektiğini düşünüyordu. Bu nedenle uzayan boşanma süreci sonrası Konecki’nin velayet atağı, ayrılığın düşünüldüğü gibi dostane olmadığı iddialarına yol açtı.
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31 yaşındaki şarkıcı Adele, geçen hafta perşembe günü açtığı boşanma davasında oğullarının yasal velayetini talep etmiş ve kazanmıştı.
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Adele ve Simon Konecki, ayrıldıklarını nisan ayında duyurmuştu. Boşanmayla ilgili, Adele’in mali kararlarda arabulucunun karar vermesine istekli olduğu ve velayet için anlaşma istediği belirtilmişti. İngiliz basınında, çiftin, boşanma sonrası çocukları için arkadaş kalacağı yazılmıştı.
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2011 yılında ilişkisi başlayan çiftin bir yıl sonra oğulları dünyaya geldi. İki yıl önce evlenen çiftin bir evlilik sözleşmesi yapmadığı biliniyor.
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140 milyon sterlinlik servetin sahibi olan Adele ile eşinin ayrılık sonrası boşanma davasının gecikmesinde, mal paylaşımı çekişmesinin etkili olduğu düşünülüyor.
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Ayrıldıkları haberi duyulduktan sonra çiftin sözcüsü açıklama yaparak, “Çocuklarını birlikte sevgiyle büyütme konusunda anlaşıyorlar. Her zamanki gibi özel hayatlarına saygı gösterilmesini bekliyorlar. Konuyla ilgili yorum yapmayacaklar” demişti.
Ayrılık haberi çıkar çıkmaz, Adele’in yeni bir erkek arkadaşı olduğu söylentileri de yayıldı. Ancak Adele cephesinden yeni bir ilişkiyle ilgili doğrulama gelmedi.