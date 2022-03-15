Adele'in yeni evinde deprem tehlikesi

14 dönüm alana yayılan ev sadece deprem riskiyle karşı karşıya değil. Adele, diğer mülk sahibi zenginler gibi, alanın 'çok yüksek yangın tehlike bölgesi' olduğu konusunda da uyarıldı. İlkbahardan itibaren kuru, rüzgarlı ve sıcak bir havanın hakim olduğu bölgede sık sık yangınlar çıkabiliyor. Tabii bölge sakinlerinin multi-milyonluk evleri için hem yangın hem de deprem sigortalarının olduğu da biliniyor.