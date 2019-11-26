Adem Kılıççı için 3 yıla kadar hapis istemi (Gece kulübünde kavga)

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada polis olan şahıs, Kılıççı ve Sarallar tarafından feci şekilde darp edildi. Milli boksör tarafından başında bir de cam şişe kırılan mağdur polis, şikâyetçi oldu.