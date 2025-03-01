Adet (regl) orucu bozar mı?

ADET (REGL) OLUNCA ORUCA DEVAM EDİLİR Mİ?

Adet kanaması başladığında oruca devam edilmez. Kanama fark edildiği andan itibaren o günkü oruç hükmen bozulmuş sayılır ve sürdürmek dinen geçerli olmaz. Diyanet, regl halindeki kişinin oruçlu gibi davranmasını uygun bulmaz. Bu dönemde bedeni zorlamanın bir anlamı olmadığı vurgulanır. Çünkü artık oruç bozulmuştur ve ibadet yükümlülüğü kalmamıştır. İslam kaynaklarında, ibadetin temel esaslarından biri olan “temizlik” bu dönemde sağlanamadığı için orucun şartları yerine gelmez. Adet süresi bittiğinde ve kişi gusül abdesti aldıktan sonra normal şekilde oruca yeniden niyetlenebilir. Sonradan kaza ederek eksik kalan günler tamamlanır.



ADET (REGL) İKEN ORUÇ TUTMAK GÜNAH MI?

ADET (REGL) İKEN TUTULAN ORUÇ GEÇERLİ Mİ?

ADET (REGL) LEKESİ ORUCU BOZAR MI?

Adet döneminde oruç tutmaya çalışmak dinen yasaklanmıştır. Bu nedenle kanama devam ettiği sürece oruç tutulması geçerli olmaz ve haram olarak görülür. “Haram” ifadesi, din tarafından kesin olarak yasaklanmış anlamını taşır. Bu yasak, kadının elinde olmayan fizyolojik bir sürece dayanır. İslam alimleri, adetli iken oruç tutmanın hem sağlık hem de ibadet şartları açısından uygun bulunmadığını vurgular. Diyanet’in açıklamalarına göre de bu durum net biçimde ifade edilir. Adet döneminde tutulmaması gereken oruç, daha sonra kaza edilerek yerine getirilir. Böylece ibadetin eksik kalması önlenir ve günah işlenmemiş olur.Adet halindeyken tutulan oruç geçerli sayılmaz. Kanama olduğu dönemde oruç şartları yerine gelmediği için bu süre içinde oruç tutmak isteyen kişinin ibadeti makbul görülmez. Diyanet’e göre, özel halde tutulan oruçlar sahih değildir ve sonradan mutlaka kaza edilmesi gerekir. İslam geleneğinde Hz. Âişe’nin bu konudaki rivayetleri, peygamber döneminden beri kadınların adetli hallerinde oruç tutmayıp daha sonra kaza ettiklerini gösterir. Bu yaklaşım, dinin kolaylaştırıcı yapısını yansıtır. Adetli iken oruç tutmak yerine vücuda gerekli ihtimamı göstermek ve daha sonra eksik günleri telafi etmek esas kabul edilir.Adet dönemi öncesinde veya tam başlangıç sırasında görülen kahverengi lekeler, genelde adet kanamasının habercisi sayılır. Bu lekelenme, gerçek adet başlangıcı kabul edilirse orucu bozar. Çünkü o an itibarıyla regl dönemi devreye girmiş olur. Ancak bu leke, adet dışı bir akıntıysa orucu bozmaz. Diyanet kaynaklarında, lekelenmenin gerçekten adetle bağlantılı olup olmadığına dikkat çekilir. Eğer düzenli bir regl yaklaşımı söz konusuysa ve kahverengi akıntı genelde adet başlangıcı olarak yaşanıyorsa, oruç bozulmuş kabul edilir. Bu durumda oruç geçersiz olur ve eksik gün daha sonra kaza orucuyla telafi edilir.