Adet (regl) orucu bozar mı?
Adet (regl) kanamasının başlamasıyla birlikte oruç geçersiz hale gelir. İslam kaynaklarında bu durum doğal bir hal olarak görülür ve kadına sorumluluk yüklenmez.
ADET (REGL) ORUCU BOZAR MI?Kanama başladığı andan itibaren oruç bozulmuş sayılır. Bu kural, kişinin elinde olmayan bir sebebe dayandığı için ihlal veya günah olarak değerlendirilmez. Diyanet kaynaklarında da regl halinde tutulan orucun makbul olmadığı açıkça ifade edilir. Bu görüşe göre adetliyken oruç tutmaya çalışmak geçerli değildir. Daha sonra kaza edilerek eksik günlerin telafisi sağlanır. Bu yaklaşım, kadının beden sağlığını ve dinen belirlenmiş kuralları korumayı amaçlar. Sonuç olarak, regl halinde oruç bozulur ve o günkü oruç geçerli sayılmaz.
ADET (REGL) DÖNEMİNDE ORUÇ TUTULUR MU?
Adet dönemindeki bir kadının oruç tutması dinen uygun bulunmaz. İslam alimleri, adet süresince kanaması olan kişinin oruç ibadetini yerine getirmesinin mümkün olmadığını belirtir. Bu dönemde tutulan oruçların geçerli sayılmayacağı ve boşa zahmet edileceği ifade edilir. Diyanet’e göre de adet veya lohusalık hali yaşayanlar, bu süre zarfında namaz ve oruç gibi ibadetlerden muaftır. Kadının ihtiyacı olan istirahat ve bedensel süreçlere uyum sağlaması için dinen bu kolaylık tanınır. Bu süreç bitince oruca kaldığı yerden devam edilir. Eksik kalan günler ise sonradan kaza edilir. Böylece ibadet bütünlüğü korunmuş olur.
ORUÇLUYKEN ADET (REGL) OLMAK ORUCU BOZAR MI?
Oruçlu olan bir kadının gün içinde adet görmeye başlamasıyla orucu bozulur. Kural gereği, gün ortasında bile regl kanaması meydana gelse o günkü oruç geçersiz hale gelir. Diyanet’e ait fetvalarda da “Oruca niyetlenen bir kadın gün içinde adet görürse o andan itibaren oruç bozulur” denir. Bu durumda oruca devam etmek mümkün olmaz ve kalan sürede oruç tutma zorunluluğu kalkar. Kadın, rahatsızlık yaşamaması adına yeme içme ihtiyacını karşılayabilir. Daha sonra, bu günü kaza orucu şeklinde telafi etmesi gerekir. Böylelikle oruç borcu manevi bakımdan eksiksiz tamamlanmış sayılır.