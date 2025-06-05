Adetliyken mezarlığa gidilir mi? Regl olan kadın kabir ziyareti yapabilir mi?

Kabir ziyaretleri, tüm Müslümanlar için uygundur. Ölümün hatırlanması, dünyanın geçici olduğunun bilincinde olunması amacıyla mezarlık ziyaretleri yapılır. Kabir ziyareti adabına uygun olarak kadın veya erkek herkes mezarlıkları ziyaret edebilir. Peki, kadınlar adetliyken mezara gider mi?

Adetliyken mezarlığa gidilir mi? Regl olan kadın kabir ziyareti yapabilir mi? - 1

Mezarlık ziyaretleri sık sık yapılır ancak özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarında Müslümanlar yakınlarının kabrini ziyaret etmekte daha hassas davranır. Birlik ve beraberliğin simgesi olan bayramlarda aile üyeleri veya yakınların mezarları, anmak, özlem ve sevgiyle dualar etmek için ziyaret edilir. Ancak ''bayramda kadınlar mezarlık ziyaretinde bulunabilir mi, adetliyken kabir ziyareti yapılır mı?'' merak konusu oluyor.

YAŞAM HABERLERİ

Adetliyken mezarlığa gidilir mi? Regl olan kadın kabir ziyareti yapabilir mi? - 2

ADETLİYKEN MEZARLIĞA GİDİLİR Mİ?

Diyanet'e göre, kadınların cenazenin yanında durmaları, yüzüne bakmaları ve kabir ziyaretinde bulunmalarında sakınca yoktur. Öte yandan kadınlar regl iken kabir ziyaretinde bulunmalarının yasak olduğuna dair herhangi bir ayet veya hadis bulunmuyor. O nedenle kadınların adetliyken mezarlığa gitmeleri, dualar okumaları caizdir.

Adetliyken mezarlığa gidilir mi? Regl olan kadın kabir ziyareti yapabilir mi? - 3

KABİR ZİYARETİ NASIL OLMALI?

Kabir ziyaretinde bulunan kişi, ahireti hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünmelidir. Kabir ziyaretinde bulunan kişinin ölü için dua etmesi ve Kur’ân okuyarak sevabını orada bulunanların ruhlarına bağışlaması uygun olur.

Ancak kabir veya türbe ziyaretlerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Kabrin başında yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak, kabrin parmaklık ve taşlarını öpmek, onlara sarılıp ağlamak İslâm ile bağdaşmaz. Türbelerde yatan kişilerin duaları kabul ettiğine, İlâhi kudretlerinin olduğuna inanmak, onlardan medet ummak, dizi vecibe gibi tasvir etmek, bez bağlamak, mum yakmak, kurban kesmek, şeker vb. yiyecek maddeleri dağıtmak gibi davranışlarda bulunmak doğru değildir, İslam ile de bağdaşmaz.

DAHA FAZLA GÖSTER