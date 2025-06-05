Adetliyken mezarlığa gidilir mi? Regl olan kadın kabir ziyareti yapabilir mi?

KABİR ZİYARETİ NASIL OLMALI?

Kabir ziyaretinde bulunan kişi, ahireti hatırlamalı, dünyanın geçici olduğunu ve bir gün kendisinin de öleceğini düşünmelidir. Kabir ziyaretinde bulunan kişinin ölü için dua etmesi ve Kur’ân okuyarak sevabını orada bulunanların ruhlarına bağışlaması uygun olur.



Ancak kabir veya türbe ziyaretlerinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Kabrin başında yüksek sesle ağlayıp gürültü yapmak, kabrin parmaklık ve taşlarını öpmek, onlara sarılıp ağlamak İslâm ile bağdaşmaz. Türbelerde yatan kişilerin duaları kabul ettiğine, İlâhi kudretlerinin olduğuna inanmak, onlardan medet ummak, dizi vecibe gibi tasvir etmek, bez bağlamak, mum yakmak, kurban kesmek, şeker vb. yiyecek maddeleri dağıtmak gibi davranışlarda bulunmak doğru değildir, İslam ile de bağdaşmaz.