Adetliyken mezarlığa gidilir mi? Regl olan kadın kabir ziyareti yapabilir mi?
Kabir ziyaretleri, tüm Müslümanlar için uygundur. Ölümün hatırlanması, dünyanın geçici olduğunun bilincinde olunması amacıyla mezarlık ziyaretleri yapılır. Kabir ziyareti adabına uygun olarak kadın veya erkek herkes mezarlıkları ziyaret edebilir. Peki, kadınlar adetliyken mezara gider mi?
Mezarlık ziyaretleri sık sık yapılır ancak özellikle Ramazan ve Kurban bayramlarında Müslümanlar yakınlarının kabrini ziyaret etmekte daha hassas davranır. Birlik ve beraberliğin simgesi olan bayramlarda aile üyeleri veya yakınların mezarları, anmak, özlem ve sevgiyle dualar etmek için ziyaret edilir. Ancak ''bayramda kadınlar mezarlık ziyaretinde bulunabilir mi, adetliyken kabir ziyareti yapılır mı?'' merak konusu oluyor.