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Adı bilinen ama yüzleri bilinmeyen dünyanın en ünlü modacıları

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Adriana Lima'nın Prada şıklığında olduğu gibi akılda kalan kıyafetleri yaratan, ünlü isimleri giydiren dünyaca ünlü modacılar, sadece adlarıyla bilinirken, yüzleri pek tanınmıyor. İşte yıldızları giydiren dünyaca ünlü modacılar...

  • 1

    Miuccia Prada

    Miuccia Prada
  • 2

    Vera Wang

    Vera Wang
  • 3

    Giorgio Armani

    Giorgio Armani
  • 4

    John Galliano

    John Galliano
  • 5

    Vivienne Westwood

    Vivienne Westwood
  • 6

    Gianni Versace

    Gianni Versace
  • 7

    Marc Jacobs

    Marc Jacobs
  • 8

    Stella McCartney

    Stella McCartney
  • 9

    Calvin Klein

    Calvin Klein
  • 10

    Christian Louboutin

    Christian Louboutin
  • 11

    Dolce & Gabbana

    Dolce & Gabbana
  • 12

    Kenzo Takada

    Kenzo Takada
  • 13

    Tom Ford

    Tom Ford
  • 14

    Diane Von Furstenberg

    Diane Von Furstenberg
  • 15

    Alexander Wang

    Alexander Wang
  • 16

    Manolo Blahnik

    Manolo Blahnik
  • 17

    Tommy Hilfiger

    Tommy Hilfiger
  • 18

    Jean Paul Gaultier

    Jean Paul Gaultier
  • 19

    Donna Karan

    Donna Karan
  • 20

    Roberto Cavalli

    Roberto Cavalli
  • 21

    Michael Kors

    Michael Kors
  • 22

    Roland Mouret

    Roland Mouret
  • 23

    Thierry Mugler

    Thierry Mugler
  • 24

    Christian Lacroix (Sağdaki)

    Christian Lacroix (Sağdaki)
  • 25

    Jacquemus

    Jacquemus
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