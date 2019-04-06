Adı bilinen ama yüzleri bilinmeyen dünyanın en ünlü modacıları
ntv.com.tr
Adriana Lima'nın Prada şıklığında olduğu gibi akılda kalan kıyafetleri yaratan, ünlü isimleri giydiren dünyaca ünlü modacılar, sadece adlarıyla bilinirken, yüzleri pek tanınmıyor. İşte yıldızları giydiren dünyaca ünlü modacılar...
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1
Miuccia Prada
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2
Vera Wang
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3
Giorgio Armani
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4
John Galliano
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5
Vivienne Westwood
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6
Gianni Versace
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7
Marc Jacobs
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8
Stella McCartney
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9
Calvin Klein
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10
Christian Louboutin
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11
Dolce & Gabbana
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12
Kenzo Takada
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13
Tom Ford
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14
Diane Von Furstenberg
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15
Alexander Wang
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16
Manolo Blahnik
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17
Tommy Hilfiger
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18
Jean Paul Gaultier
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19
Donna Karan
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20
Roberto Cavalli
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21
Michael Kors
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22
Roland Mouret
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23
Thierry Mugler
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24
Christian Lacroix (Sağdaki)
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25
Jacquemus