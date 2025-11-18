Adı efsanelerde geçiyor: Japonya'nın en eski tapınağı ziyaretçi akınına uğruyor

645 yılında inşası tamamlandığı bilinen tapınağın o dönemde iki kardeş tarfından inşa edildiği rivayet ediliyor.

Efsaneye göre iki kardeş, bölgedeki Sumida Nehri'nde balık tutarken merhamet tanrıçası Kannon'un heykelini yakalar, daha sonra heykeli nehre atarlar fakat heykel her defasında nehirden çıkarak yanlarına gelir.

Bunun üzerine kardeşler, kutsallığına saygı göstermek istedikleri tanrıça Kannon adına Sensoji Tapınağı'nı inşa eder.