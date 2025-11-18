Adı efsanelerde geçiyor: Japonya'nın en eski tapınağı ziyaretçi akınına uğruyor
18.11.2025 16:58
Son Güncelleme: 18.11.2025 17:09
NTV - Haber Merkezi
Japonya'nın başkenti Tokyo'nun Asuka bölgesinde bulunan Sensoji tapınağı ülkenin bilinen en eski tapınağı olmasıyla ilgi odağı oluyor.
SENSOJİ TAPINAĞI'NIN EFSANESİ
645 yılında inşası tamamlandığı bilinen tapınağın o dönemde iki kardeş tarfından inşa edildiği rivayet ediliyor.
Efsaneye göre iki kardeş, bölgedeki Sumida Nehri'nde balık tutarken merhamet tanrıçası Kannon'un heykelini yakalar, daha sonra heykeli nehre atarlar fakat heykel her defasında nehirden çıkarak yanlarına gelir.
Bunun üzerine kardeşler, kutsallığına saygı göstermek istedikleri tanrıça Kannon adına Sensoji Tapınağı'nı inşa eder.
SENSOJİ TAPINAĞI'NA YABANCI TURİST İLGİSİ
Etrafında pazar sokağının da olmasının etkisiyle birlikte günde binlerce misafir ağırlıyor. Yalnızca Budizim inanışı için değil yabancı turistlerin de tapınağın mimarisini görmek istemeleriyle yoğunluk yaşanıyor.
SENSOJİ TAPINAĞININ RESTORASYONU
İkinci dünya savaşında büyük oranda tahrip olan tapınak, savaş sonrası restore edilerek eski görünümünü geri kazandı. Restorasyonun ardından titanyumla kaplanarak daha sağlam hale getirildi.
Sensoji tapınağı, her günü saat 06.00'dan 17.00'ye kadar ziyaret edilebilyor.