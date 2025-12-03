"Adile" filmine geri sayım, galası İstanbul'da yapıldı

Proje kendisine geldiğine reddedemeyeceği bir teklif olduğunu düşündüğünü söyleyen Meltem Kaptan, “Çok büyük bir sorumluluk ve yük hissettim. Her şeyi bırakıp çalışmam lazım diye düşündüm” dedi.

“Adile Naşit tabii ki çok üzücü şeyler de yaşadı. Birçok şeyi biz hiç bilmiyoruz. Bu filmde bunları insanlarımız öğrenecek” diye konuşan ünlü isim, "Bir yandan kendisi gülmüş, güldürmüş ama her zaman sızıyı da hissetmiş. Çünkü evlat acısı yaşamış. Bunların hepsini yüzümde ifade olarak da göstermem gerekiyordu. Oyuncu için çok güzel, çok heyecan verici bir şey. Aynı zamanda zor tabii ki..." ifadelerini kullandı.

Filmin başrol oyuncusu Kaptan, filmi izleyicilerle birlikte izleyeceğini ve bunun kendisi için çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.