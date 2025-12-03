"Adile" filmine geri sayım, galası İstanbul'da yapıldı
Usta oyuncu Adile Naşit'in hayatını konu eden "Adile" filminin galası, dün akşam yapıldı. Filmde Naşit'i oynayan Meltem Kaptan, "Çok büyük bir yük hissettim" dedi.
Yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği, BKM yapımı "Adile" filmi için ger sayım başladı. Türk sinemasının unutulmaz yüzlerinden Adile Naşit'in hayatının önemli anlarını beyazperdeye taşıyan filmin galası Uniq İstanbul'da gerçekleştirildi.
"ÇOK BÜYÜK BİR SORUMLULUK"
Proje kendisine geldiğine reddedemeyeceği bir teklif olduğunu düşündüğünü söyleyen Meltem Kaptan, “Çok büyük bir sorumluluk ve yük hissettim. Her şeyi bırakıp çalışmam lazım diye düşündüm” dedi.
“Adile Naşit tabii ki çok üzücü şeyler de yaşadı. Birçok şeyi biz hiç bilmiyoruz. Bu filmde bunları insanlarımız öğrenecek” diye konuşan ünlü isim, "Bir yandan kendisi gülmüş, güldürmüş ama her zaman sızıyı da hissetmiş. Çünkü evlat acısı yaşamış. Bunların hepsini yüzümde ifade olarak da göstermem gerekiyordu. Oyuncu için çok güzel, çok heyecan verici bir şey. Aynı zamanda zor tabii ki..." ifadelerini kullandı.
Filmin başrol oyuncusu Kaptan, filmi izleyicilerle birlikte izleyeceğini ve bunun kendisi için çok önemli olduğunu da sözlerine ekledi.
"YEŞİLÇAM'A IŞINLANMAK İSTERDİM"
Filmde Müjde Ar'ı canlandıran Seda Bakan, Hayatta herhalde bir isteğim olsa Yeşilçam'a ışınlanmak isterdim. Bu projeyle, bu filmle birlikte aynen öyle Yeşilçam'a ışınlanmış oldum. Çok güzel bir film olduğunu düşünüyorum. Zaten filmin senaryosu çok güzeldi ve çok dokunaklı bir hikayeydi" dedi.
Yeşilçam filmleriyle büyüdüğünü belirten Bakan, “Yeşilçam'a uzak kalan jenerasyonların da hoşuna gidecek, huzurlu hissedecekler. Hayata karşı farklı bir bakış açısına sahip olacaklarına inandığım bir film oldu. O yüzden 7'den 77'ye herkesin ilgisini çekecek bir film yaptığımıza inanıyorum” diye konuştu.
"İLK SET GÜNÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLEDİM"
Projede Münir Özkul'a hayat veren Levent Can ise bu filmde yer aldığı için gurur duyduğunu belirtse de başta rolü kabul etmekten çok korktuğunu itiraf etti.
Levent Can, set sürecini “Çağan hocanın telkinleri ve ikna kabiliyeti, bana filmi nasıl yorumlayacağımı anlattıktan sonra hiç bu korkularıma yer olmadığını gördüm ve büyük bir heyecan içinde ilk set gününü sabırsızlıkla bekledim. Çekimlerimiz yaklaşık 5 hafta sürdü. Çok keyifli, çok üretim sancılarıyla dolu ama stresten uzak, gayet keyifli ve mutlu bir şekilde sürdürdük” diye anlattı.
Ünlü oyuncu, ekipte herkesin çok uyumlu çalıştığını da ekledi.
"BEN ONUN FİLMLERİYLE BÜYÜDÜM"
Filmin senaristi Nermin Yıldırım ise projeye herhangi bir senaryo teklifi gibi bakamadığını "Çünkü ben de pek çoğumuz gibi onun filmleriyle büyümüş, küçükken beyaz camda adımın söylenmesini uykudan önce programında beklemiş biriyim. Yani çok fazla şeye tekabül ediyor benim hayatımda" dedi.
Ekipteki herkesin aynı heyecanı yaşadığını ifade eden Yıldırım, "Hepimizde elimizden gelenin en iyisini yapmak ama bunu yaparken de Adile Naşit'e layık olmak, ona mahcup olmamak duygusu vardı" şeklinde konuştu.
5 Aralık'ta vizyona girecek olan "Adile" filminde, Adile Naşit'in sektöre adım atarken karşılaştığı tüm zorluklara rağmen yılmadan ilerleyişi, "yapamaz" denilen her şeyi başararak sahnelerin en sevilen yüzlerinden birine dönüşmesi anlatılıyor.