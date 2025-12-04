"Adile" filmine geri sayım, yıldızların hayat hikayeleri sinemalarda
04.12.2025 14:01
Son Güncelleme: 04.12.2025 14:02
Beyza Çolak
Usta oyuncu Adile Naşit'in yaşam öyküsü, yarın izleyici karşısına çıkacak. Hal böyle olunca hayat hikayeleri film olan ünlüler de dikkat çekti.
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayat hikayesini konu eden "Adile" filmi, 5 Aralık'tan itibaren izleyiciyle buluşacak. Bunun üzerine sanatçıların hayat hikayesinden ilham alan yapımlar merak edildi. İşte hayat hikayeleri film olan ünlü isimler...
ADİLE NAŞİT
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Adile Naşit'in hayatı sinemaseverlerle buluşuyor. Usta yönetmen Çağan Irmak imzası taşıyan "Adile" adlı film, 5 Aralık'ta vizyona giriyor.
Senaryosunu Nermin Yıldırım'ın kaleme aldığı film, Naşit'in bilinmeyenleri ve yaşadığı zorlukları da gözler önüne serecek.
Meltem Kaptan'ın usta ismi canlandırdığı filmin kadrosunda, günümüz oyuncularının performanslarıyla; Münir Özkul, Kemal Sunal, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Ayşen Gruda gibi efsane isimler de yer alacak.
BERGEN
Bir döneme damga vuran Bergen'in trajik olaylarla dolu hayat hikayesi film oldu. Bergen'i Farah Zeynep Abdullah'ın canlandırdığı "Bergen" filmi, 2022 yılının en çok izlenen filmi oldu.
CEM KARACA
Anadolu rock müziğin öncülerinden Cem Karaca'nın hikayesi "Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmiyle izleyici karşısına çıktı. Filmde usta isme İsmail Hacıoğlu hayat verdi.
DİLBER AY
2019 yılında aramızdan ayrılan Dilber Ay'ın zorlu hayat mücadelesi de beyaz perdeye aktarıldı. Ketche'nin yönetmen koltuğunda oturduğu filmde Büşra Pekin başrol oynadı.
MÜSLÜM GÜRSES
Müslüm Gürses'in hayat hikayesi de 2017 yılında izleyiciyle buluştu. Başrolünde Timuçin Esen'in yer aldığı filmin yönetmenliğini Ketche ve Can Ulkay üstlendi.
BARIŞ AKARSU
2007 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle hayata veda eden Barış Akarsu'nun hayat hikayesi de film oldu. "Barış Akarsu Merhaba" adlı filmde, merhum isme İsmail Ege Şaşmaz hayat verdi.
MURAT GÖĞEBAKAN
2014 yılında lösemi sebebiyle vefat eden Murat Göğebakan'ın hayatı da film oldu. Göğebakan'a Burak Sevinç'in hayat verdiği filmde, Hande Soral, Tuvana Türkay, Feride Çetin ve Necmi Yapıcı gibi isimler yer aldı.