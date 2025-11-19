Adını Topkapı'dan aldı, dünya birincisi oldu

Listenin zirvesine yerleşen Piliç Topkapı hem geleneksel kökleri hem de özgün hazırlama tekniğiyle uluslararası gastronomi dünyasında büyük beğeni topladı.

Adını İstanbul’daki Topkapı Sarayı’ndan alan bu klasik Osmanlı yemeği, kemiksiz tavuk butlarının içinin özel bir pilav harcıyla doldurulmasıyla hazırlanıyor. Harçta çam fıstığı, kuş üzümü, soğan ve tarçın, yenibahar, karabiber gibi baharatlar kullanılıyor. Hem saray mutfağının inceliğini yansıtan hem de Türk damak tadının temel özelliklerini taşıyan Piliç Topkapı, uluslararası kullanıcıların en yüksek puan verdiği yemek oldu.

PİLİÇ TOPKAPI TARİFİ

Tavuk için:

• 4 adet kemiksiz tavuk but

• 2 yemek kaşığı zeytinyağı

• 1 tatlı kaşığı tuz

• 1 çay kaşığı karabiber

• 1 çay kaşığı toz kırmızı biber

İç pilavı için:

• 1 su bardağı pirinç

• 1 adet küçük soğan (yemeklik doğranmış)

• 2 yemek kaşığı tereyağı

• 1 yemek kaşığı çam fıstığı

• 1 yemek kaşığı kuş üzümü (15 dakika suda bekletilmiş)

• 1 çay kaşığı tarçın

• 1 çay kaşığı yenibahar

• Karabiber, tuz

• 1,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

Üzeri için:

• 1 adet yumurta sarısı

• 1 yemek kaşığı yoğurt

• 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

1) İç pilavı hazırlayın

1. Tereyağını tavaya alın, çam fıstıklarını ekleyip hafifçe kavurun.

2. Soğanı ekleyip yumuşayana kadar kavurun.

3. Yıkanmış pirinci ilave edip 3–4 dakika kavurmaya devam edin.

4. Kuş üzümü, tuz, karabiber, tarçın ve yenibaharı ekleyin.

5. Sıcak suyu veya tavuk suyunu ekleyip kapağını kapatın.

6. Kısık ateşte suyu çekene kadar pişirin, ardından demlenmeye bırakın.

2) Tavukları hazırlayın

1. Kemiksiz butları açın ve inceltmek için hafifçe dövün.

2. Zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı biberle ovun.

3. Her butun ortasına iç pilavdan yerleştirin.

4. Tavukları bohça şeklinde kapatıp kürdanla tutturun.

3) Fırınlama aşaması

1. Bir kapta yumurta sarısı, yoğurt ve zeytinyağını karıştırın.

2. Tavuk bohçalarının üzerine sürün.

3. Önceden ısıtılmış 180°C fırında 30–40 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.