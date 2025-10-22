Adıyaman'da 12 bin yıllık kaya resimleri su altında bulundu
Adıyaman Atatürk Barajı kıyısındaki ana kayada yer alan 12 bin yıl öncesine ait av sahnesini simgeleyen kaya resimleri, su altında görüntülendi.
Sekiz yıl önce kuraklık nedeniyle Atatürk Barajı'nda su seviyesinin çekilmesiyle balıkçılar tarafından tesadüfen bulunan Epipaleotik Dönem'e ait su içerisindeki kaya resimleri, kontrol edildi.
Kurak geçen yaz mevsimi nedeniyle bu yıl da kaya resimlerinin açığa çıkmış olma ihtimaline karşı tekne ile Atatürk Barajı'nda kaya resimlerinin bulunduğu Kahta ilçesine bağlı Belören mevkiine giden yetkililer, kaya resimlerinin su seviyesinin yaklaşık 1 metre altında olduğunu gördü.