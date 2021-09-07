Adıyamanlı sporcu çoban Halil Çoban, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 3'üncü oldu

"MADDİ İMKANSIZLIKLAR NEDENİYLE GİDEMEDİM"

Katılamadığı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye’yi ve Adıyaman’ı temsil edemediğinin üzüntüsü içerisinde olduğunu dile getiren Halil Çoban, "Avrupa Şampiyonası'na gidecektik, aksaklıklar ve maddi güçten dolayı şampiyonaya gidemedik. Bu sürecin de boşa gitmemesi için Ankara’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası vardı. Ben de oraya katıldım. Moral bayağı bozuk olduğu için yine de elimizden geldiğince toparladık ve Ankara’dan 3. olarak döndük" dedi.