Adıyamanlı sporcu çoban Halil Çoban, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 3'üncü oldu

Bosna Hersek’te düzenlenecek olan Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası'na maddi imkansızlıklar nedeniyle katılamayan Adıyamanlı çoban Halil Çoban, Ankara’da düzenlenen şampiyonada Türkiye 3’üncüsü oldu.

İHA 07.09.2021 - 16:51

Adıyamanlı sporcu çoban Halil Çoban, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 3'üncü oldu - 1
Daha önceki yıllarda Türkiye ikincilliği ve dünya beşinciliği başarıları elde eden Adıyamanlı çoban Halil Çoban’ın bu yılki hedefi Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katılmaktı. Ailesinin küçükbaş hayvan sürüsüne çobanlık yapan ve aynı zamanda sporculuk da yapan Halil Çoban, aylar boyunca hazırlandığı şampiyonaya maddi imkansızlıklar nedeniyle katılamadı.
Adıyamanlı sporcu çoban Halil Çoban, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 3'üncü oldu - 2

AVRUPA'YA GİDEMEDİ, ANKARA'DA ÜÇÜNCÜ OLDU

Halil Çoban, maddiyat sorunundan dolayı gidemediği Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası yerine aylardır yaptığı çalışmaların ve hazırlıkların boşa gitmemesi adına Ankara’da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katıldı.

Adıyamanlı sporcu çoban Halil Çoban, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 3'üncü oldu - 3
Günün belirli saatlerinde küçükbaş hayvan otlatan, belirli saatlerde de spor yapan Halil Çoban, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda eksi bir 75 klasik erkekler vücut geliştirme kategorisinde 3. oldu.
Adıyamanlı sporcu çoban Halil Çoban, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 3'üncü oldu - 4

"MADDİ İMKANSIZLIKLAR NEDENİYLE GİDEMEDİM"

Katılamadığı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye’yi ve Adıyaman’ı temsil edemediğinin üzüntüsü içerisinde olduğunu dile getiren Halil Çoban, "Avrupa Şampiyonası'na gidecektik, aksaklıklar ve maddi güçten dolayı şampiyonaya gidemedik. Bu sürecin de boşa gitmemesi için Ankara’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası vardı. Ben de oraya katıldım. Moral bayağı bozuk olduğu için yine de elimizden geldiğince toparladık ve Ankara’dan 3. olarak döndük" dedi.

Adıyamanlı sporcu çoban Halil Çoban, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 3'üncü oldu - 5

"BURUK BİR SEVİNÇ YAŞADIM"

Buruk bir sevinç yaşadığını söyleyen Çoban, "Avrupa’ya gidip dereceyle dönmeyi çok isterdik ama kısmet değilmiş. Açık konuşacak olursak maddiyattan dolayı gidemedim. Çünkü orada euro bazında çalışılıyor" diye konuştu.

Adıyamanlı sporcu çoban Halil Çoban, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 3'üncü oldu - 6
Adıyamanlı sporcu çoban Halil Çoban, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 3'üncü oldu - 7
Adıyamanlı sporcu çoban Halil Çoban, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 3'üncü oldu - 8
Adıyamanlı sporcu çoban Halil Çoban, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 3'üncü oldu - 9
Adıyamanlı sporcu çoban Halil Çoban, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 3'üncü oldu - 10
Adıyamanlı sporcu çoban Halil Çoban, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 3'üncü oldu - 11
Adıyamanlı sporcu çoban Halil Çoban, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 3'üncü oldu - 12
Adıyamanlı sporcu çoban Halil Çoban, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 3'üncü oldu - 13

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