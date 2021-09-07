Adıyamanlı sporcu çoban Halil Çoban, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda 3'üncü oldu

İHA 07.09.2021 - 16:51
AVRUPA'YA GİDEMEDİ, ANKARA'DA ÜÇÜNCÜ OLDU
Halil Çoban, maddiyat sorunundan dolayı gidemediği Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonası yerine aylardır yaptığı çalışmaların ve hazırlıkların boşa gitmemesi adına Ankara’da düzenlenen Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonası'na katıldı.
"MADDİ İMKANSIZLIKLAR NEDENİYLE GİDEMEDİM"
Katılamadığı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye’yi ve Adıyaman’ı temsil edemediğinin üzüntüsü içerisinde olduğunu dile getiren Halil Çoban, "Avrupa Şampiyonası'na gidecektik, aksaklıklar ve maddi güçten dolayı şampiyonaya gidemedik. Bu sürecin de boşa gitmemesi için Ankara’da düzenlenen Türkiye Şampiyonası vardı. Ben de oraya katıldım. Moral bayağı bozuk olduğu için yine de elimizden geldiğince toparladık ve Ankara’dan 3. olarak döndük" dedi.
"BURUK BİR SEVİNÇ YAŞADIM"
Buruk bir sevinç yaşadığını söyleyen Çoban, "Avrupa’ya gidip dereceyle dönmeyi çok isterdik ama kısmet değilmiş. Açık konuşacak olursak maddiyattan dolayı gidemedim. Çünkü orada euro bazında çalışılıyor" diye konuştu.