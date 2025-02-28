Adiyat Suresi Türkçe, Arapça okunuşu ve anlamı: Adiyat Suresi meali ve tefsiri

ADİYAT SURESİ KURAN'I KERİM'DE KAÇINCI SAYFADA?

Adiyat suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30. cüzü içinde yer alır. Genellikle 599. sayfada bulunduğu bilinir. Standart Mushaflarda, Zilzal suresi ile aynı sayfayı paylaşır ve Kâria suresinin başladığı bir sonraki sayfadan önce tamamlanmış olur.



Farklı baskılardaki sayfa düzeni değişiklik gösterebilir, ancak yaygın olan Diyanet veya Medine baskılarında genellikle 599. sayfada bulunur. Sure, son cüz içinde yer aldığı için bulması oldukça kolaydır. Kısa bir sure olduğu için tek bir sayfada bitmiş olur.



Bu konum, sureyi aramak isteyenlerin işini kolaylaştırır. Yüzüncü sure olarak Zilzal suresinin ardından gelir ve Kâria suresinden hemen önce biter. Sayfa numaraları farklı nüshalarda tam olarak aynı olmasa da genellikle 599. sayfa civarında bulunur.





ADİYAT SURESİ KAÇ SAYFA?

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ADİYAT SURESİ KAÇINCI CÜZ?

Adiyat suresi, kısa bir sure olduğu için tek bir sayfa içinde yer alır. Toplam 11 ayeti bulunduğundan, Mushaf’ta birden çok sayfaya yayılmaz. Zilzal suresinin ardından yer aldığı sayfanın geri kalanını doldurur ve bitmiş olur.Sayfa düzeni, farklı baskılara göre değişebilir. Yine de yaygın Kur’an baskılarında sure, standart bir şekilde tek sayfada görünür. Kısa ve özlü yapısı sayesinde okunması ve bulunması oldukça kolaydır.Sure tek başına ayrı bir sayfa oluşturmaz, Zilzal suresi ile aynı sayfayı paylaşır. Bu şekilde yarım sayfadan biraz fazla bir alanda tamamlanır. Dolayısıyla “kaç sayfa tutar” sorusunun cevabı, “bir sayfadan daha az yer kaplar” şeklindedir.Adiyat suresinin faziletiyle ilgili, kişinin nankörlükten uzak durması için bir hatırlatma niteliği taşıması öne çıkar. Bazı rivayetlerde, bu sureyi düzenli okuyan kişinin nazardan korunacağı ve rızkının genişleyeceği inanılır. İslam geleneğinde, maddi ve manevi sıkıntılardan uzaklaşmak adına Adiyat suresi okunması tavsiye edilir.Surede Allah’ın insana verdiği nimeti hatırlatması, ibadet bilincini artırmaya vesile olur. Manevi yönden sıkıntı hissedenlerin, bu sureyi okuduklarında huzur bulabileceklerine inanılır. Arapça aslından okunması ya da dinlenmesi, telaffuzun güzelliğini fark etmeye ve kalpleri yumuşatmaya yardımcı olabilir..Dünya malına duyulan aşırı düşkünlüğün geçici olduğunu anlatması, kişi için sürekli bir uyarı niteliğindedir. Bu farkındalık, okuyanın daha dengeli bir yaşam sürmesine yardımcı olabilir. Ayrıca rivayetlere göre, sureyi okuyanlar ahireti hatırlama konusunda daha bilinçli hale gelir.Adiyat suresi, Kur’an-ı Kerim’in 30 cüzünden sonuncusu olan 30. cüz içinde bulunur. Bu cüz, “Amme” kelimesiyle başlayan Nebe suresi ile başlar ve Kur’an’ın sonuna kadar devam eder. Adiyat suresi, 30. cüzün son sayfalarındaki kısa sureler arasında yer alır.Zilzal (99), Adiyat (100) ve Kâria (101) sureleri peş peşe geldiği için, Adiyat suresi ortada bulunur. Bu sayede 30. cüzün sonlarında aranarak kolayca bulunabilir. Mekki bir sure olması sebebiyle de, 30. cüzde yer alan diğer kısa surelerle benzer bir mesaj üslubu taşır.Kur’an’da sure sıralamasına göre 100. sure olması, cüz sırasını değiştirmez. Her cüz, ortalama yirmi sayfa civarında olduğu için, Adiyat suresi cüzün son bölümlerinde yer alır. Cüz okumaları yapanlar, bu sureye geldiklerinde artık Kur’an’ın son kısımlarına yaklaşmış olurlar.