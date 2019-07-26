Adriana Lima: Boks beni güçlendiriyor

Spor tutkusuyla bilinen ünlü yıldızı Adriana Lima, sporun zihnine de iyi geldiğini vurgulayarak "Boks beni güçlendiriyor" dedi.
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Son günlerde Emir Uyar'la yaşadığı yeni birliktelikle gündemde olan Adriana Lima,
spor yaparak kendi gücünü keşfettiğini ifade etti.
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Page Six’in haberine göre ünlü model, “Yoga ile başladım ama yapamadım. 19 yaşındayken boksu keşfettim ve ona aşık oldum çünkü kişiliğime de uyuyordu” dedi.
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Boksun kendisini aktif tuttuğunu ve güçlendirdiğini söyleyen Lima, “Yalnızca vücuduma değil; zihnime de iyi geldi. Yapacağınız spor ne olursa olsun, size zevk vermeli” diye konuştu.
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Metin Hara'dan ayrılan Lima, geçtiğimiz hafta Permak Şirketler Grubu’nda yönetim kurulu üyesi Türk iş adamı Emir Uyar ile el ele görüntülenmişti.