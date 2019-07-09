Adriana Lima ile Emir Uyar birlikteliği (Metin Hara fotoğrafları silmedi)
Adriana Lima'nın önce Venedik ardından Mykonos'ta Türk iş adamı Emir Uyar ile el ele görüntülenmesinin ardından gözler, ünlü modelin eski sevgilisi Metin Hara'ya çevrildi. Hara Instagram hesabında Lima'dan takibi çekti ancak birlikte olan fotoğraflarını silmedi. (Fotoğraflar: BACKGRID UK)
1
Adriana Lima ile Metin Hara yaklaşık bir buçuk yıl birlikte olduktan sonra ilişkileri bitirmiş ve ayrılık sonrası ünlü model “Kadınlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için bir rehabilitasyon merkezi değilsiniz" ifadelerini kullanmıştı.
2
Lima, geçtiğimiz hafta Permak Şirketler Grubu’nda yönetim kurulu üyesi Türk iş adamı Emir Uyar ile görüntülendi. İkili son olarak Mykonos'ta ilk kez el ele objektiflere takıldı.
3
Hara'dan ayrıldıktan sonra bir başka Türk ile el ele görüntülenince gözler ünlü yazara çevrildi.
4
Konuyla ilgili henüz açıklama yapmayan Hara, Lima'dan takibi çekmesine rağmen birlikte oldukları fotoğrafları ise hala silmedi.
5
Lima, Hara'dan ayrıldıktan sonra birlikte çekilen bütün fotoğraflarını sosyal medya sayfasından kaldırmıştı.