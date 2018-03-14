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Adriana Lima, Metin Hara'yı ailesiyle tanıştırdı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, sevgilisi Metin Hara'yı Brezilya'daki ailesiyle tanıştırdı.

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    Geçtiğimiz hafta büyükannesini ziyarete giden Adriana Lima ile sevgilisi Metin Hara Brezilya'da buluştu.
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    Salvador Bahia yaşayan akrabalarıyla buluşan 36 yaşındaki Lima, sevgilisi ve ailesiyle yediği yemekten görüntüleri sosyal medyada yayınladı.
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    35 yaşındaki Hara ise Lima'nın ailesiyle tanıştığı yemekte masanın görüntüsünü Instagram story'den paylaştı.
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    Lima ile Hara geçtiğimiz haftalarda Miami sokaklarında görüntülenmiş ikilinin romantik halleri objektiflere yansımıştı.
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    Lima'nın kıyafet tercihi sosyal medyada hamilelik yorumlarının yapılmasına neden olmuştu.
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