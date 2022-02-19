Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor: Yapımcı Andre Lemmers ile bebek sevinci

Bir dönem Türk yazar Metin Hara ile ilişkisiyle gündem olan Adriana Lima, sevgilisi Andre Lemmers ile birlikteliğinden hamile olduğunu duyurdu. Lima, üçüncü çocuğunu dünyaya getirecek.

Haberler 19.02.2022 - 10:10 | Son Güncelleme : 20.02.2022 - 10:40

Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor: Yapımcı Andre Lemmers ile bebek sevinci - 1

Adriana Lima, yapımcı sevgilisi Andre Lemmers ile birlikteliklerinden bir bebek beklerini açıkladı.

Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor: Yapımcı Andre Lemmers ile bebek sevinci - 2

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan 40 yaşındaki mankenin duyurusu kısa sürede dünyada gündem oldu.

Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor: Yapımcı Andre Lemmers ile bebek sevinci - 3

Lima, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisine gebelik testini gösterdi.

Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor: Yapımcı Andre Lemmers ile bebek sevinci - 4

Lima'nın hamileliğinin yeni olduğu tahmin edilirken bebeğin cinsiyeti ise henüz belli değil.

Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor: Yapımcı Andre Lemmers ile bebek sevinci - 5

Lima'nın 2009'da Sırp basketbolcu Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki kızı dünyaya gelmişti.

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