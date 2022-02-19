Adriana Lima üçüncü kez anne oluyor: Yapımcı Andre Lemmers ile bebek sevinci

Haberler 19.02.2022 - 10:10 | Son Güncelleme : 20.02.2022 - 10:40
Adriana Lima, yapımcı sevgilisi Andre Lemmers ile birlikteliklerinden bir bebek beklerini açıkladı.
Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan 40 yaşındaki mankenin duyurusu kısa sürede dünyada gündem oldu.
Lima, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sevgilisine gebelik testini gösterdi.
Lima'nın hamileliğinin yeni olduğu tahmin edilirken bebeğin cinsiyeti ise henüz belli değil.
Lima'nın 2009'da Sırp basketbolcu Marko Jaric ile yaptığı evlilikten iki kızı dünyaya gelmişti.