Adriana Lima Yılın Moda İkonu seçildi
ntv.com.tr
Daily Front Row Moda Ödülleri dün akşam Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Adriana Lima'nın Yılın Moda İkonu seçildiği törene pek çok ünlü model katıldı. Lady Gaga, Kate Hudson, Rosie Huntington-Whiteley, Stella Maxwell gibi isimlerin katıldığı gecede şıklık yarışı vardı. İşte törene katılan yıldızların kırmızı halı pozları ve geceden yansıyan kareler...
-
1Adriana Lima
-
2Lady Gaga
-
3Kate Hudson
-
4Joan Smalls
-
5
Chanel Iman
-
6
Rosie Huntington-Whiteley
-
7Stella Maxwell
-
8Jasmine Sanders
-
9Quincy Brown
-
10Celeste Barber
-
11Jamie King
-
12Kara del Toro
-
13Courtney Love
-
14Slick Woods
-
15Adriana Lima
-
16Candice Swanepoel
-
17Lady Gaga, Frederic Aspiras
-
18Adriana Lima
-
19Busy Philipps, Alicia Silverstone, Christian Siriano, Janet Mock
-
20
-
21Adriana Lima, Katie Grand, Juliette Lewis
-
22Sia, Christian Siriano
-
23
-
24Christian Siriano, Juliette Lewis
-
25Jasmine Sanders, Adriana Lima
-
26Adriana Lima, Violet Chachki