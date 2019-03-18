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Adriana Lima Yılın Moda İkonu seçildi

ntv.com.tr

Daily Front Row Moda Ödülleri dün akşam Los Angeles'ta düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Adriana Lima'nın Yılın Moda İkonu seçildiği törene pek çok ünlü model katıldı. Lady Gaga, Kate Hudson, Rosie Huntington-Whiteley, Stella Maxwell gibi isimlerin katıldığı gecede şıklık yarışı vardı. İşte törene katılan yıldızların kırmızı halı pozları ve geceden yansıyan kareler...

  • 1

    Adriana Lima
  • 2

    Lady Gaga
  • 3

    Kate Hudson
  • 4

    Joan Smalls
  • 5

    Chanel Iman

  • 6

    Rosie Huntington-Whiteley

  • 7

    Stella Maxwell
  • 8

     Jasmine Sanders
  • 9

     Quincy Brown
  • 10

    Celeste Barber
  • 11

    Jamie King
  • 12

    Kara del Toro
  • 13

    Courtney Love
  • 14

    Slick Woods
  • 15

    Adriana Lima
  • 16

    Candice Swanepoel
  • 17

    Lady Gaga, Frederic Aspiras
  • 18

    Adriana Lima
  • 19

    Busy Philipps, Alicia Silverstone, Christian Siriano, Janet Mock
  • 20

    Shaun Ross, Larsen Thompson
  • 21

    Adriana Lima, Katie Grand, Juliette Lewis
  • 22

    Sia, Christian Siriano
  • 23

  • 24

    Christian Siriano, Juliette Lewis
  • 25

    Jasmine Sanders, Adriana Lima
  • 26

    Adriana Lima, Violet Chachki
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