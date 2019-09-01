Adriana Lima'dan 'kalıpları yıkan' proje
ntv.com.tr
Numero Russia dergisinin Kadınları Güçlendirme özel sayısına poz veren Adriana Lima, “Bu çalışma, kalıpları yıkmak ve birbirimizi her gün daha yukarı taşımak için burada olduğumuzu hatırlatmak içindir” dedi.
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Adriana Lima, Numero Russia dergisinin Kadınları Güçlendirme özel sayısına kapak oldu.
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38 yaşındaki Brezilyalı model dergiye verdiği özel pozları sosyal medya hesabında paylaştı.
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Lima, “Numero Russia dergisinin Kadınları Güçlendirme özel sayısına kapak olmaktan gurur duyuyorum” dedi.
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Ünlü Victoria’s Secret modeli ayrıca, “Bu çalışma, kalıpları yıkmak ve birbirimizi her gün daha yukarı taşımak için burada olduğumuzu hatırlatmak içindir” ifadesini kullandı.
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Lima’nın pozlarına binlerce beğeni ve yorum yağdı.
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Fotoğrafları beğenenlerden biri de Rus model Irina Shayk oldu. Shayk, Lima’ya, “Büyüksün” diye seslendi.
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Lima ile Shayk, Vogue dergisinin İspanyolca edisyonu için Ağustos 2019 sayısına birlikte kapak pozu vermiş, ikili, birbirlerine sosyal medyadan “Kız kardeşim” diye hitap etmişti.