Adriana Lima'dan kırmızı halıda mutluluk pozları

Yapımcı Andre Lemmers ile aşkını kırmızı halıda ilan eden Adriana Lima, Last Night In Soho filminin galasında da mutluluk pozları vermeyi ihmal etmedi.

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Angeles kentinde gerçekleşen galasına katıldı.



Victoria's Secret eski mankeni Adriana Lima , Dün Gece Soho'da adlı Lid filmin ABD'nin LosAngeles kentinde gerçekleşen galasına katıldı.

40 yaşındaki manken geceye Lübnan merkezli Azzi & Osta markasının sari ve altın rengi mini elbisesiyle katıldı.

Şık kıyafeti ve imza niteliğindeki at kuyruğu saçıyla göz kamaştıran Lima'ya (40) film yapımcısı olan sevgilisi Andre Lemmers eşlik etti.





Brezilyalı mankene Paris ve Venedik'teki film festivallerinde de eşlik eden Lemmers'in Adriana Lima'nın, Sırp basketbolcu Marko Jaric'ten 2016'da boşanmasının ardından en ciddi ilişkisi olduğu belirtiliyor.





İki çocuk annesi manken, bir dönem Türk yazar Metin Hara ile de aşk yaşamıştı.