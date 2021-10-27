Adriana Lima'dan kırmızı halıda mutluluk pozları

Yapımcı Andre Lemmers ile aşkını kırmızı halıda ilan eden Adriana Lima, Last Night In Soho filminin galasında da mutluluk pozları vermeyi ihmal etmedi.

Haberler 27.10.2021 - 10:26

Adriana Lima'dan kırmızı halıda mutluluk pozları - 1
Victoria's Secret eski mankeni Adriana Lima, Dün Gece Soho'da adlı Lid filmin ABD'nin Los
Angeles kentinde gerçekleşen galasına katıldı.

Adriana Lima'dan kırmızı halıda mutluluk pozları - 2
40 yaşındaki manken geceye Lübnan merkezli Azzi & Osta markasının sari ve altın rengi mini elbisesiyle katıldı.
Adriana Lima'dan kırmızı halıda mutluluk pozları - 3
Şık kıyafeti ve imza niteliğindeki at kuyruğu saçıyla göz kamaştıran Lima'ya (40) film yapımcısı olan sevgilisi Andre Lemmers eşlik etti.

Adriana Lima'dan kırmızı halıda mutluluk pozları - 4
Brezilyalı mankene Paris ve Venedik'teki film festivallerinde de eşlik eden Lemmers'in Adriana Lima'nın, Sırp basketbolcu Marko Jaric'ten 2016'da boşanmasının ardından en ciddi ilişkisi olduğu belirtiliyor.

Adriana Lima'dan kırmızı halıda mutluluk pozları - 5
İki çocuk annesi manken, bir dönem Türk yazar Metin Hara ile de aşk yaşamıştı.
Adriana Lima'dan kırmızı halıda mutluluk pozları - 6
Adriana Lima, Venedik Film Festivali'ne yeni sevgilisiyle katıldı / Haber Detay-Tıkla Oku
Adriana Lima'dan kırmızı halıda mutluluk pozları - 7

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