Adriana Lima'dan kızlarıyla paylaşım (Ünlülerin merak edilen çocukları)
ntv.com.tr
Gösteri dünyasının ünlü isimlerinin kendileri kadar çoçukları da merak konusu oluyor. Sinema, televizyon, müzik ve sahne camiasındaki bazı ünlülerin çocukları en az onlar kadar ünlüyken bazıları ise gözlerden uzak yaşıyor. Kimi kameralar önünde büyüyor kimi ise objektiflerden uzak bir hayat sürüyor. İşte ünlü isimlerin bilinen ve bilinmeyen çocukları...
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Adriana Lima
Ünlü model Adriana Lima, 2009'da evlenip 7 yıl evli kaldığı basketbolcu Marko Jaric'ten olan çocukları Valentina Lima Jaric ve Sienna Lima Jaric ile paylaşımda bulundu.
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Arzum Onan-Can Aslantuğ
Game of Thrones’un final bölümü düzenlenen özel gösterimde ABD ile aynı anda önceki akşam yüzlerce kişiyle birlikte izlendi. Burcu Biricik, Arzum Onan ve oğlu Can Aslantuğ gibi ünlü isimlerde gecede yerini aldı. Ünlü isimler, "Dizinin büyük hayranıyız. Saate aldırış etmeden izlemek için geldik. Takip ettiğimiz bu dizi gerçekten çok başarılıydı" şeklinde konuştu.
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3Athena Gökhan-Melis Ülken çiftinin kızı Ayşe Derya
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5Meryem Uzerli ve kızı Lara
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Üçüncü bebeğini 2017'nin son günü dünyaya getiren ünlü oyuncu Jessica Alba, bebeğiyle birlikte ilk kez fotoğraf paylaştı.
36 yaşındaki Alba, Hayes Alba Warren adını verdiği oğluyla Instagram'a yüklediği karesine, "Bu anın bitmesini istemiyorum" notunu düştü.
2008 yılında nikah masasına oturan ABD'li oyuncu Jessica Alba, yapımcı Cash Warren ile dünyaevine girmişti.
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7Kim Kardashian ve Kanye West'in oğlu Saint
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8Ve kızları North West
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11Adriana Lima kızları Valentina Lima Jaric, Sienna Lima Jaric
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12Adele ve oğlu Angelo Adkins
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13Miranda Kerr-Orlando Bloom, oğulları Flynn Christopher Bloom
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14Ben Affleck ve Jennifer Garner'in çocukları
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15Violet Anne Affleck
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16Seraphina Rose Elizabeth Affleck
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17Samuel Garner Affleck
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19Alessandra Ambrosio eşi Jamie Mazur, oğlu Noah Phoenix Ambrosio Mazur ve kızı Anja Louise Ambrosio Mazur
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23Madonna ve çocukları
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25Rocco Ritchie
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26Tom Cruise-Katie Holmes, kızları Suri Cruise
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28Arnold Schwarzenegger'in çocukları
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29Patrick Schwarzenegger
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30Katherine Schwarzenegger
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31Joseph Baena
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32Christina Schwarzenegger
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33Christopher Schwarzenegger
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34David Beckham ve eşi Victoria Beckham'ın dört çocuğu var.
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35Brooklyn Beckham
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39Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin üç öz üç evlatlık olmak üzere altı çocuğu bulunuyor.
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40Shiloh Nouvel
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41Vivienne Marcheline
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42Knox Leon
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43Pax Thien
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44Zahara
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45Maddox
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46Vanessa Paradis-Johnny Depp, kızları Lily-Rose
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47Tom Hanks ve çocukları
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48Chet Hanks
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49Truman Theodore Hanks
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50Colin Hanks
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51Elizabeth Hanks
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53Elizabeth Hurley ve oğlu Damian Hurley
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57Ve en büyük kızı Banu Ilıcalı
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59Buse Terim ve kızı Nil
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60Cem Yılmaz-Ahu Yağtu oğlu Kemal
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61Hülya Avşar-Kaya Çilingiroğlu, kızları Zehra
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63Sibel Can ve kızı Melis
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64Petek Dinçöz eşi Serkan Kodaloğlu ve oğlu Aslan
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65Emre Altuğ-Çağla Şikel, oğulları Uzay ve Güney
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66Bülent Emrah Parlak ve eşi Burcu Gönder
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67Çiftin kızı Lisa
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68Nil Karaibrahimgil'in oğlu Aziz Arif
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Demet Şener-İbrahim Kutluay kızı İrem ve oğlu Ömer
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71Özgü Namal ve oğlu Nefes
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73Demet Akalın-Onur Kurt
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74Kızları Hira
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76Bülent Serttaş (sağdan) oğlu Emir eşi Selvi Serttaş kızı Miray oğlu Bahadır.
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77Tamer Karadağlı-Arzu Balkan
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78Kızı Zeyno Karadağlı
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79Erdal Beşikçioğlu ve kızı Derin
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80Işın Karaca'nın kızı Mia
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81Günay karacaoğlu-Şevket Çoruh ve kızı Gülenay
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82Kutsi ve kızı Ceylin
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83Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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86Oğulları Tarık Emir Tekin
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87Wilma Elles eşi Kerem Göğüş, ikizlerinden erkeğin adı Milat Aristo Kerem, kızın da Melodi Bita Oleka
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88Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin
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89Rüştü Reçber eşi Işıl Reçber oğlu Mehmet Burak, kızı Tuana
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90Mahmut Tuncer eşi Işıl Tuncer
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92Ebru Gündeş kızı Alara
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93Emre Kınay-Emine Ün
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94Kızı Duru Kınay
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96Kızı Zeynep Alkan
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98Çiftin oğlu Okan Ali
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100Kızları Ceren Olcay
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102Ceylan, kızı Melodi ve oğlu Yiğitcan