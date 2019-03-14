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Adriana Lima'dan Metin Hara'ya iki şart

Ayrılık iddiaları ve ilişkilerindeki krizle gündeme gelen Dünyaca ünlü yıldız Adriana Lima ile Metin Hara buluştu. Birlikteliğe devam etmek için Lima'dan Hara'ya iki şart geldi.

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    Posta'dan Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Dünyaca ünlü yıldız Adriana Lima ile Metin Hara, 10 gün önce buluşarak ilişkilerini gözden geçirdi.


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    10 gün önce buluştukları ortaya çıkan ikiliden Lima bir saatlik görüşmede Metin Hara’ya 2 şart öne sürdü.


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    Lima, Hara'ya, “Türkiye’yi bırak, Amerika’ya yerleş. Ve evlenelim" dedi.


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    Hara ise bu teklife evliliğe sıcak baktığını, ancak ülkesini bırakamayacağını söylerek yanıt vermiş.


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    NE OLMUŞTU?

    Lima'nın Hara'nın bir kitabıyla görüntülenmesiyle birliktelik ortaya çıktı.


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    Gelişmlerin ardından aşklarını saklamayan çift, Türkiye'de yaz tatili de yaptı.


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    İkili ardından aileleri de tanıştırarak ilişkilerini güçlendirmişti.

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    Daha sonra ilişkilerinde kriz yaşadığı iddia edilen ikiliden Lima, “Hanımlar, siz kötü yetiştirilmiş erkekler için rehabilitasyon merkezi değilsiniz. Siz partner istiyorsunuz, proje değil” sözlerini sosyal medyadan yayınladı.


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    Hara ilişkinin bittiği iddialarını "Ayrılık yok" diyerek yanıtlamıştı.
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