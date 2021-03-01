Adriana Lima'dan Nusret paylaşımı

ABD'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası Nusret ile bir araya gelen Adriana Lima birlikte çekildikleri bir kareyi yayınladı. İkilinin arasındaki boy farkı dikkat çekti. Adriana Lima ve Nusret Gökçe, ABD'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda bir araya geldi. Miami Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşen organizasyonda Brezilyalı model, Nusret Gökçe ile karşılaşınca hatıra fotoğrafı çektirdi. Sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafta ikili arasındaki boy farkı takipçilerin dikkatini çekti. Lima bir dönem yazar Metin Hara ile yaşadığı birliktelikle magazin gündemindeydi. 39 yaşındaki Lima, Hara'nın ardından ise iş insanı Emir Uyar'la da birliktelik yaşamıştı.