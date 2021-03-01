Adriana Lima'dan Nusret paylaşımı

ABD'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası Nusret ile bir araya gelen Adriana Lima birlikte çekildikleri bir kareyi yayınladı. İkilinin arasındaki boy farkı dikkat çekti.

01.03.2021 - 11:40 | Son Güncelleme : 01.03.2021 - 11:48

Adriana Lima'dan Nusret paylaşımı - 1
Adriana Lima ve Nusret Gökçe, ABD'de düzenlenen Dünya Boks Şampiyonası'nda bir araya geldi.


Adriana Lima'dan Nusret paylaşımı - 2
Miami Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşen organizasyonda Brezilyalı model, Nusret Gökçe ile karşılaşınca hatıra fotoğrafı çektirdi.


Adriana Lima'dan Nusret paylaşımı - 3
Sosyal medyada çok konuşulan fotoğrafta ikili arasındaki boy farkı takipçilerin dikkatini çekti.


Adriana Lima'dan Nusret paylaşımı - 4
Lima bir dönem yazar Metin Hara ile yaşadığı birliktelikle magazin gündemindeydi.


Adriana Lima'dan Nusret paylaşımı - 5
39 yaşındaki Lima, Hara'nın ardından ise iş insanı Emir Uyar'la da birliktelik yaşamıştı.

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