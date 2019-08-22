Adriana Lima'dan orman yangınları için çağrı

Dünyaca ünlü model Adriana Lima, Amazon Ormanları'nda meydana gelen yangınlarla ilgili çağrıda bulundu.
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Adriana Lima, Brezilya’nın Amazon Ormanları'nda haftalardır devam eden yangınlarla ilgili mesaj yayınladı.
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Lima, doğal afetin üç haftayı geçtiğini ve önlem alınamadığını belirtti.
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Ünlü yıldız, "Kimse bir önlem almıyor. Dünyanın en büyük yağmur ormanları alevler altında" dedi.
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"Doğa anne bize sinirli... Tek yapmamız gereken bir an önce uyanıp hareket geçmek" diye yazdı.
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Lima'nın yanı sıra Ricky Martin, Ursula Corbero, Gisele ve Leonardo DiCaprio gibi isimler de önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu.