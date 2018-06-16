Adriana Lima'dan Sakarya'da yavru köpeğe yapılanlara isyan (Ünlülerden tepkiler)
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 4 ayağı kesilmiş halde bulunan ve İstanbul’da tedaviye götürüldüğü veterinerde hayatını kaybeden yavru köpeğin ölümü ünlü isimleri isyah ettirdi. İşte Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığı yavru köpeğin ölümüyle ilgili tepkilerden bazıları...
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‘Bu olay Türkiye’de oldu!’
Sakarya’nın Sapanca ilçesinde 4 ayağı kesilmiş halde bulunan ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan köpek yavrusuna tepki Türkiye sınırlarını da aştı. Bu vahşete dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima da tepki gösterdi. Doğum gününü kutlamak için ABD’ye gelen sevgilisi Metin Hara’dan olayı öğrenen Lima, sosyal medya sayfasında dün hayata veda eden köpek yavrusunun fotoğrafını paylaşarak “Bu olay Türkiye’de oldu. Hayvanlara karşı işlenen suçlar cezalandırılmalıdır” yazdı. Lima, bir sonraki postunda da köpek yavrusunun başına gelenleri anlattı.
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2Şahan Gökbakar
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Fazıl Say
Yorumsuz...
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Celil Nalçakan
Tek arzum, yaşattığınızı yaşamadan ölmemeniz! Dilerim ki, bayram sevincimizi kursağımızda bırakan caniliğiniz, bir gün sizin de kapınızı çalsın!
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5Hande Erçel
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6Caner Erkin
"Ne huzur kaldı ! ne bayram !insanlık ölmüş.. utanmaktan yorgun düştük! susanlara olan öfkem ,bu cana işkence yapan şerefsize olan öfkemle aynı.. !!aklım, kalbim, almıyor! çıkarın şu yasayı nesi zor bunun ! Allahın yarattığı canı Allahtan başkası alamaz !!Bu zulümle nasıl devam edicez !! hergün binlerce cana yapılan bu zalimlik için daha ne kadar bekliycez ! Bu pisliklerle aynı havayı solumak istemiyoruz !elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz ve bu en ağırı ....... Yeter !"
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7Timur Acar
"Bunu nasıl yapar bir insan...... sizlerle birlikte nefes almaya dayanamaz olduk.Dilerim bu yaptığınızın aynısını yaşarsınız...."
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8Demet Akalın
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9Çağla Şıkel
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10Reyhan Karaca
"Sırf zevk için patilerini kesip ormana atılan minik bebek,çektiği acıya ancak 24 saat dayanabildi...Allahım ilahi adaletinin tecelli ettiğini biliyoruz..Ama dayanacak güç kalmadı artık...
“Şüphesiz eğer ki hayvanların dini olsaydı, şeytanı insan şeklinde hayal ederlerdi. William Ralph Inge"
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Çağla Şıkel
"Biz şimdi bayram mı kutlayalım?"
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12Neslihan Yargıcı
Böyle insanlar ile aynı ülkede yaşamak! Evet, başka ülkelerde de oluyordur AMA CEZASI VAR! Bayramın ne tadı , ne tuzu kaldı. Neyin Bayramı? CEZASI olmayan Suçlar... Yapan bulunmalı. Bu son olsun! O, bir Can. CEZASIZ kalmamalı!
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13Aysegül Aldinç
"Allah nasıl bilirse öyle yapsın! İçimden de dışımdan da söylediğim kahır ve bela cümlelerini ve daha fazlasını burada paylaşamıyorum."
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Pınar Altuğ Atacan
"Bunu yapan insan olamaz!!!Ne istersiniz bu canlardan bir anlasam!yasattiginizi yasamadan olmeyin insallahhhh!!!!!!"
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15Merve Büyüksaraç
neden ya neden????
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16Gonca Vuslateri
"Allahim.. cigerimiz yandi..bir insan bunu nasil yapar... destek olalim..hayat olalim bu hayvana.. ne olur ..ahh"