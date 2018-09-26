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Adriana Lima'dan Türk kadınlarına övgü

Türk yazar Metin Hara ile birlikteliğine devam eden Adriana Lima, "Türk kadınlarının gözleri öne çıkaran makyajlarını çok beğeniyorum, kadınların güzel görünmek için çaba sarfettikleri ülkelerde olmaktan hoşlanıyorum" dedi.

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    Sevgilisi Metin Hara'dan sonra Türkiye'ye daha büyük bir ilgi duyan Adriana Lima, New York Moda Haftası’nda Türkiye’ye ve Türk kadınları hakkında konuştu.
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    "Türk kadınlarının gözleri öne çıkaran makyajlarını çok beğeniyorum" diyen 37 yaşındaki Brezilyalı model, "Kadınların güzel görünmek için çaba sarfettikleri ülkelerde olmaktan hoşlanıyorum" ifadelerini kullandı.
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    Lima sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'ye ilk olarak 10 yıl önce geldim ve İstanbul’u çok sevdim. Yemeklere bayıldım, özellikle baklava ve kaymak favorimdi."
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    "Türk kahvesini çok seviyorum. Geçtiğimiz günlerde Türk kahvesi yapmayı öğrendim ve evimde Türkiye'den aldığım Türk kahvesini tüm misafirlerime yapıyorum. Lokum da vazgeçilmezlerim arasında”
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