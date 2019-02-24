Adriana Lima'ya kedi gözü makyajı
ABD'de bir etkinliğe özel olarak yaptırdığı kedi gözü makyajı ile katılan dünyaca ünlü yıldız Adriana Lima, 14 bin TL değerinde elbise tercih etti.
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1Victoria's Secret modelliğinden emekli olan Brezilyalı model Adriana Lima, Los Angeles'ta çevre yararına düzenlenen Hollywood davetine katıldı.
(Fotoğraflar: Getty Images Turkey)
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2Lima, David Koma imzalı 1938 sterkin değerindeki asimetrik elbise giydi.
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37 yaşındaki yıldız, kedi gözü makyajıyla dikkat çekti.
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4Öte yandan Lima, Balizza'nın 2 Mart'ta Kıbrıs'ta bir otelde düzenlenecek defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacaktı.
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5Ancak iddialara göre İstanbul üzerinden Kıbrıs'a gitmek istemeyen Lima, ücretini 300 bin dolara çıkardı ve medyanın çekim yapmaması şartı koydu.
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6Bu gelişme üzerine defilenin organizatörü "Adriana, Türkiye'ye gelmemek için böyle yaptı, anlaşmayı iptal ettik" dedi.