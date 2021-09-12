Afgan popstar Aryana Sayeed İstanbul’a kaçışını anlattı: Beni kafamdan vur, Taliban’a verme!

"JENNIFER LOPEZ BUNLARI YAŞAMAMIŞTIR"

Jennifer Lopez ve Beyonce gibi ünlülerden esinlenen Aryana, yine de onlarla doğrudan bir karşılaştırmadan yana değil ve şöyle diyor:

“Düşünün ki, bir müzik şovunda jüri üyesisiniz ve öldürülmemek için çelik yelek giymek zorundasınız. Sanırım benim hayatım onlarınkinden çok farklı. İsterdim ki, onlar gibi bir hayatım olsun, Afganistan gibi savaş ülkesinde doğduğunuz için kaderinizi nasıl suçlayabilirsiniz ki?”