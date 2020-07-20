Afganistan'dan kaçan Mahdia Karimy güzellik adayı oldu

Afganistan'dan kaçan Mahdia Karimy, Belçika'da ocak ayında yapılacak Miss Belçika 2021 Güzellik Yarışması'nın adayları arasına girdi.

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20.07.2020 - 09:28

Afganistan'ın Mezar-ı Şerif kentinde yaşayan Mahdia Karimy'nin, İran, Türkiye ve Ege Denizi üzerinden Avrupa'ya uzanan serüveni, 14 yaşındayken, babasının öldürülmesi üzerine başladı.







Ülkenin milyarderlerin biri 14 yaşında Mahdia'yı 4. eşi olması için babasından istedi. Ancak babası, buna izin vermedi.







Mahdia Karimy, sonrasında yaşananları Nieuwsblad gazetesine, "Bu, ileri görüşlü bir insan olan babamın hayatına mal oldu. Bir süre sonra, korkunç bir şekilde öldürüldü" diye anlattı.







Babasının öldürülmesinden sonra artık güvende olmadıklarını söyleyen annesi, elindeki avucundakini satarak, Mahdia ve kendisinden 7 yaş büyük ağabeyini ülkeden çıkarmaları için, insan kaçakçılarına verdi.







Önce Türkiye ardından plastik botlarla Ege Denizi'ne açılan Mahdia ve ağabeyi, boğulma tehlikesi de dahil, bir sürü maceranın ardından Yunanistan'a ulaşmayı başardı. 2016 yılında Belçika'ya gelen 2 kardeş, 1 yıl kadar mülteci kamplarında kaldı.







Afganistan'da güzellik yarışması gibi bir seçimin söz konusu olmadığını söyleyen Mahdia, Belçika'daki yarışmanın duyurusunu görünce başvurdu. Kabul edilen Mahdia Miss Belçika 2021 Güzellik Yarışması'nda aday oldu.

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