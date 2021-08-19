Afganistan'ın en ünlü pop yıldızı Aryana Sayeed de Amerikan uçağıyla ülkeden kaçtı, Türkiye'ye geldi

KADIN VALİ TUTUKLANDI

Öte yandan, ülkenin ilk kadın valilerinden olan Salima Mazari gibi diğer önde gelen kadınlar tutuklandı. Mazari, Hazara bölgesinin valisi olarak görev yaptığı süre boyunca Taliban'ın sert muhaliflerindendi, bu nedenle cihatçıların onu idam edebileceğine dair korkular var.