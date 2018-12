Afra Saraçoğlu: Herkesin adımı bilmesi başarı değil

“İkinci Şans” adlı filmle başladığınız oyunculukta kısa sürede dört film ve bir dizide rol aldınız. Proje seçimlerinde neye dikkat ediyorsunuz? - Öncelikle sinema projelerinde daha programlı, rahat ve keyifle çalıştığımız bir atmosfer oluyor. Dizi daha yoğun. Çünkü süreleri çok uzun. Ama tercih etme konusunda ikisini de çok seviyorum. Gerçekten içime sinen projelerde yer almaya çalışıyorum. Her gelen teklifi kabul etmiyorum. Kalbimle bir şeyler hissetmem gerek. İyi olacağına eminsem, karaktere kendimi yakın hissediyorsam kabul ediyorum. Çok şükür bugüne kadar iyi projeler denk geldi. Bu yüzden şanslı olduğumu düşünüyorum.

Bu kadar genç bir isim olarak, sizi ön plana çıkaran özellikler neler?



- Ben her şeyden önce çok çalışıyorum. Her projemde en iyi halimle olmaya çalışıyorum. İşimde çok disiplinliyimdir. Belki de bu disiplin, işe olan inancım, güvencim ve çok çalışmam... Bunu da çalıştığım ekipler görüyordur. Ben ekipçiyim, her şeyin bir bütün olduğuna inanıyorum. Eğer ekibe saygı gösteriyorsan ve onların saygısını kazanıyorsan, ekran önünde de saygı gösterilen biri oluyorsun diye düşünüyorum. Bu benim için çok önemli. İşimi çok seviyorum.