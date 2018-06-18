Birliktelikleri Fazilet Hanım ve Kızları setinde başlayan ve geçtiğimiz günlerde aşklarını sosyal medyadan ilan eden Afra Saraçoğlu ile Eray Altay'ın romantik tatili objektiflere yansıdı.
-
Aşkları Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin setinde başlayan Afra Saraçoğlu ve yönetmen yardımcısı Eray Altay, birlikte çıktıkları Bodrum tatiline devam ediyor.
-
Geçtiğimiz günlerde aşklarını sosyal medyadan birlikte yayınladıkları fotoğrafla ilan eden
ikilinin romantik anları objektiflere takıldı.
-
Genç çift önceki gün X Beach’te görüntülendi. Önce jet-ski’ye binip hız denemesi yapan sevgililer, ardından denize girip serin suların tadını çıkardı.
İşte çiftin tatilinden yansıyan diğer kareler...
-
-
-
-
-
-
-