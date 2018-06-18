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Afra Saraçoğlu ile Eray Altay'ın romantik tatili

Birliktelikleri Fazilet Hanım ve Kızları setinde başlayan ve geçtiğimiz günlerde aşklarını sosyal medyadan ilan eden Afra Saraçoğlu ile Eray Altay'ın romantik tatili objektiflere yansıdı.

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    Aşkları Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin setinde başlayan Afra Saraçoğlu ve yönetmen yardımcısı Eray Altay, birlikte çıktıkları Bodrum tatiline devam ediyor.
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    Geçtiğimiz günlerde aşklarını sosyal medyadan birlikte yayınladıkları fotoğrafla ilan eden ikilinin romantik anları objektiflere takıldı.
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    Genç çift önceki gün X Beach’te görüntülendi. Önce jet-ski’ye binip hız denemesi yapan sevgililer, ardından denize girip serin suların tadını çıkardı.

    İşte çiftin tatilinden yansıyan diğer kareler...
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